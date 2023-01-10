Думал, что в любимую вселился инопланетянин. Мужчина зарубил жену в Иркутске

Думал, что любимую вселился инопланетянин. Сибиряк зарубил жену топориком для мяса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздновавший Новый год сибиряк испугался за свою жизнь, так как думал, что в его жену вселился…инопланетянин. Произошло это 1 января в Свердловском районе Иркутска. 54-летний мужчина коротал вечер, выпивая дома алкоголь. Неожиданно в голову к нему закралась мысль о том, что под внешностью его любимой прячется опасный гуманоид. Чтобы не стать жертвой «чужого», иркутянин решил напасть первым.

- Подозреваемый совершил убийство своей 56-летней сожительницы, после чего расчленил ее тело, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Орудовал разбушевавшийся иркутянин топориком для мяса. Будучи уверенным, что перед ним не его супруга, он отрубил женщине голову. После расправы пьяный мужчина позвонил дочери. Рассказав в подробностях, что произошло, он попросил ее вызвать полицию.

Шокированная девушка тут же набрала на телефоне «02». Вскоре на запястьях душегуба защелкнулись наручники. Его поместили под стражу. Следователями СК заведено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое детей остались без отца: сибиряк погиб в драке с отморозками, защищая от них жену. Четверо жителей Усть-Илимска отправятся в колонию за разбой и смерть мужчины. (подробности)

Терпела побои от мужа и мечтала о шоу-бизнесе. Как сложилась судьба Алисы Мон, яркой певицы 1990-х из Слюдянки. Знаменитый хит Алисы Мон «Алмаз» родился в Ангарске. (подробности)

Подарил рождественское чудо: иркутский хирург Юрий Козлов спас двухмесячную малышку с редкой патологией. Юрий Козлов провел сложную операцию двухмесячной девочке из Бурятии. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08