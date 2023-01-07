Подарил рождественское чудо: иркутский хирург Юрий Козлов спас двухмесячную малышку с редкой патологией

У ребенка редкая патология – врожденный парез купола диафрагмы. Фото: пресс-служба Детской республиканской клинической больницы

Известный детский хирург Юрий Козлов, которого многие мамы и дети ласково называют «Доктор Юра» подарил настоящее рождественское чудо семье двухмесячной малышки из Бурятии. У девочки была обнаружена редкая патология.

Два месяца назад, в семье Бадмаевых (имя изменено – прим. Редакции) из Улан-Удэ произошло счастливое событие. На свет появилась долгожданная дочка!

Однако через некоторое время после выписки из роддома, молодая мама заметила, что дыхание ее маленькой девочки стало довольно учащенным. Решив на всякий случай перестраховаться, внимательная женщина обратилась к врачам. Малышку сразу же госпитализировали в отделение патологии новорожденных Детской республиканской клинической больницы.

Обследовав малышку, врачи поставили неутешительный диагноз. У ребенка редкая патология – врожденный парез купола диафрагмы. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Помочь малышке вызвался выдающийся детский хирург Юрий Козлов из Иркутска. Он прилетел в Улан-Удэ из Монголии, где находился в командировке.

- Была проведена пластика правого купола диафрагмы. Высокотехнологичное вмешательство мини-инвазивным методом блестяще выполнено нашим учителем, другом, профессором Юрием Козловым. Суть операции в том, что без обширного открытого доступа (разреза грудной клетки), через три маленьких отверстия (05,-1,0 см) введены трубочки, манипулируя которыми под видеоконтролем проводится вся операция. В данном случае торакоскопически наложили швы на перерастянутый купол диафрагмы, тем самым купол встанет на свое место, - рассказали в Детской республиканской клинической больнице.

Операция продлилась 50 минут. Малышка перенесла ее хорошо. Состояние девочки соответствует тяжести перенесенного вмешательства. Сейчас специалисты отделения интенсивной терапии и реанимации для новорожденных проводят лечение и выхаживание ребенка.

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