«Пусть пойдут на доброе дело, нашим парням». 85-летний сибиряк пожертвовал бойцам СВО полмиллиона рублей, отложенные с пенсии

Коренной житель Бодайбо удивил земляков своим поступком. Фото: Виктор Лемешко

В Бодайбо, что на севере Иркутской области, 85-летнего Леонида Шаронова знают многие и относятся к мужчине с уважением. Всю свою жизнь он работал на благо города: сначала трудился трактористом на целине, затем плотником. Участвовал в строительстве школы-интерната, очистных сооружений и котельных. Пенсионер имеет статусы «Ребенок войны» и «Ветеран труда» и почти 30 лет находится на заслуженном отдыхе. Но даже на пенсии сибиряк продолжает помогать землякам. Узнав о том, что местный Совет ветеранов принимает пожертвования для военных, участвующих в спецоперации, Леонид Александрович собрал все свои сбережения и направился по адресу.

- Мы с ним когда-то вместе работали, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» руководитель организации Виктор Лемешко. – Увидев его в офисе, я даже не догадывался зачем он пришел. Обычно, ко мне обращаются, чтобы попросить помощи. Но Леонид Александрович заявил, что принес деньги для бойцов.

Совет ветеранов принимает даже самые маленькие суммы, однако из неприглядной сумки пенсионер вытащил аккуратно сложенные в пачки купюры.

- Полмиллиона рублей, - пересчитав деньги, заключил бухгалтер.

- «Ты, что все это хочешь пожертвовать?», - уточнил я у него, - продолжает рассказывать Виктор Лемешко. - Он уверенно ответил: «Да». Я предлагал ему подумать, но тот забирать деньги обратно наотрез отказался.

Своему знакомому Леонид Александрович рассказал, что ни на дачу, ни на машину не копил. Деньги откладывал каждый месяц, но что-то определенное покупать не собирался. О том, что проходит сбор узнал из новостей.

- Мне пенсию повысили, – объяснял ветеран труда. – А мне они зачем, эти деньги? На еду и одежду я особо не трачусь. Пусть лучше пойдут на доброе дело, нашим парням.

По словам, председателя Совета ветеранов Бодайбо, знакомого с родными Леонида Шаронова, они о планах своего отца и дедушки знали и поддержали его. Сам ветеран труда свой поступок особенным, конечно же, не считает.

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