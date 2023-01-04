«Возле реки нашли розовые брючки исчезнувшей девочки». Как в Бурятии искали троих загадочно пропавших детей

Трое ребят - 8-летние мальчик и девочка и их 12-летний товарищ пропали в небольшом поселке в Бурятии. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Молились, лишь бы детей нашли живыми и здоровыми, - с ужасом вспоминает сибирячка Анна (имя изменено - прим. Ред.). - Холодок по спине пробежал, когда волонтеры нашли штанишки соседской девочки у реки, которая пропала вместе с моим сыном. Только не речка! Больше всего мы боялись, что дети утонули…

Эта история произошла летом в небольшом поселке в Бурятии. Трое ребят - 8-летние мальчик и девочка и их 12-летний товарищ - никогда не убегали далеко от дома, поэтому родители их отпускали гулять без присмотра. В один жаркий вечер друзья, как обычно, играли на детской площадке, но на ужин домой не вернулись. О том, как их искали, недавно рассказали в эфире телепередачи «Вернувшиеся» на ТВ-3.

Всю ночь прочесывали окрестности

- Ничего не предвещало беды, - рассказывает Анна. - Утром я уехала на работу, а с сыном остался муж. Когда вечером вернулась домой - сына не было. Муж сказал, что час назад видел его на площадке. Панику забили, когда пришла мама соседской девочки, чтобы забрать у нас дочь, но я думала, что они у нее.

Напуганные родители побежали искать детей в окрестностях. Обошли все улицы, прочесали реку вдоль и поперек, но их нигде не было.

- У нас есть собака, которая очень привязана к нашему мальчику. Куда бы сын ни пошёл, пёс всегда как хвостик бегает за ним, - рассказывает мама потерявшегося мальчика. - В общем, без присмотра никуда не отпускает. В тот злополучный день мы не могли найти и пса. В девять вечера мы позвонили в полицию и к волонтерам «ЛизаАлерт». По интернету сразу разлетелись ориентировки на наших детей и начались сборы добровольцев. А в это время соседи уже вовсю искали с нами. Народу было очень много…

Местность в поселке болотистая, дороги просёлочные, много ям и заброшенных домов и участков. Поэтому версии, куда пропали ребята, были разные, даже самые жуткие: загрызли дикие собаки, утонули в болоте или реке, увели незнакомые люди, упали с обрыва и разбились…

- Новости с каждым часом только ухудшались, - с ужасом рассказывает мама потерявшегося мальчика. - Даже вспомнить страшно! Наступила ночь, а детей так и не нашли.

Страшная находка

В час ночи пропавших искали уже более 140 человек. Тогда добровольцы обнаружили у реки и заброшенного барака страшную находку - розовые брючки девочки. Позже ее мама подтвердила, что вещь принадлежит дочери. Тут возникли две страшные теории: либо дети разделись, полезли в речку и утонули, либо кто-то насильно снял с девочки одежду. Однако полицейские узнали, что в тот вечер с детьми был еще один ребенок. Он рассказал, что ребята хотели отправиться в поход в горы.

- Мы выдохнули, что детей никто не украл, - сообщила Анна. - Но в таком походе с ними могло случиться все что угодно. Ближайшие горы - скальные с большими глыбами. Они могли туда залезть и сорваться!

А в три часа ночи неожиданно прибежала собака. Она была вся мокрая и вела себя очень странно - выгоняла волонтеров из помещения, словно куда-то их звала. Родители подумали, что с детьми все же произошла трагедия…

Лежали в высокой траве

К четырем утра местные жители обошли все участки, которые им дали в штабе – безуспешно! И вдруг один парень вскрикнул «Нашел!» и все бросились к нему. В высокой траве лежали мальчик и девочка. Добровольцы подумали, что опоздали, и дети погибли. Но оказалось, что они просто спали! Третий ребенок прятался в кустах и подошел к волонтерам позже.

- Весь холодный, мокрый и грязный, - рассказывает его мама. - Я его обняла, прижала к себе, а он мне: «Я кушать хочу, я голодный». Обняла его и ревела!

Выяснилось, что дети действительно одни пошли через лес на гору.

- Мы шли, шли, шли, - вспоминает сын Анны. - Уже были далеко от дома. Я испугался, что мы заблудились, и что на нас могут напасть собаки. Но все обошлось. Нас нашли. Я понимаю, что расстроил родителей. Обещаю, что больше так не буду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Папа, спаси!": иркутянка гуляла с семьей по льду Ангары и провалилась в ледяную воду (подробнее)

Царское застолье: как накрыть стол в канун Рождества по старинным обычаям (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08