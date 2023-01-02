Царское застолье: как накрыть стол в канун Рождества по старинным обычаям

Праздничный стол на Рождество должен быть особенным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рождество Христово – не только великий православный праздник, но и день, когда за одним столом собирается вся семья от мала до велика, чтобы поделиться друг с другом большой радостью. А значит, и праздничный стол должен быть особенным. А что, если угостить своих гостей и домашних блюдами из меню царского стола? Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Праздничными рецептами с «Комсомолкой» поделился знаменитый шеф-повар, участник шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница», ангарчанин Едгор Якубов.

Праздничными рецептами с «Комсомолкой» поделился знаменитый шеф-повар, участник шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница», ангарчанин Едгор Якубов. Фото: из личного архива Едгора Якубова

РАВИОЛИ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ РЕДЬКИ С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ И ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Корнеплоды на Руси всегда играли важную роль на любом застолье до середины XVIII века. Ровно до того момента, как картофель не вытеснил их из повседневного рациона.

Например, репа славилась своим длительным хранением и пользой. А редьку ценили по достоинству: неприхотливая, сытная, полезная и универсальная. Но постепенно корнеплоды начали уходить на второй план и сейчас блюда из этих овощей встречаются на столе не так уж и часто. А на праздничных застольях про них и вовсе позабыли.

Но шеф-повара помнят и уважают традиции предков. Они не только стараются не забывать продукты, которые уже утратили свою ценность в обществе, но и раскрывают их по-новому.

Нам понадобятся:

- Зеленая редька - 1 шт.

- Творожный сыр - 250 гр.

- Вяленые томаты - 50 гр.

Как готовить:

Редьку желательно выбрать ровную с хорошим ярко выраженным салатовым оттенком. Хорошо промыть. Затем нарезать тонкими слайсами (кружками) 1,5-2 миллиметра. Опустить в кипящую, подсоленную воду от 30-40 секунд и откинуть сразу в лед. После этого нарезать вяленые томаты и смешать их с творожным сыром. Взять бланшированный кружочек из редьки, добавить 10-15 граммов получившейся начинки. Сформировать равиоли, защипнув его с трех сторон. Готово!

ГУСЬ С ЯБЛОКАМИ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Запеченная утка, гусь с яблоками или поросенок, фаршированный гречкой. В царские времена эти блюда являлись символом долгожданных праздников и служили лучшим украшением стола. Аппетитный вид этих блюд сводит с ума самых искушенных гурманов.

Рождество – отличный повод для того, чтобы вспомнить старые традиции. И приготовить настоящего русского гуся с яблоками.

Нам понадобятся:

- Гусь - 1 шт. Лучше всего выбрать среднего размера от 3 - 4,5 килограммов.

- Яблоки красные

- Вода питьевая

- Соль

- Лавровый лист

- Перец душистый горошком

- Гвоздика

- Любимые пряные специи

- Мед

- Зернистая горчица

- Соевый соус

Как готовить:

Гуся необходимо промыть в проточной воде. Сделать 7-10% солевой раствор. (В соотношении на один литр воды 70-100 граммов соли, чтобы весь гусь был погружен в жидкость). Затем добавить лавровый лист, гвоздику целую, чеснок, и по желанию любимые пряные специи. Оставить в холодильнике на два дня.

По истечению двух дней, достать птицу, хорошо просушить и начинить ее яблоками. Нарезка при этом должна быть хаотичной. Зашить задний проход и шейку, чтобы все соки оставались внутри. Запекать в духовке в фольге 1,5-2 часа при температуре 160-170 градусов.

Смешать мед, соевый соус и зернистую горчицу. Маринадом смазать гуся со всех сторон. Отправить гуся без фольги в разогретую духовку при температуре 200-210 градусов на 5-7 минут, до придания хрустящей, карамельной корочки. По истечению времени достать блюдо и разрезать его на кусочки.

Приятного аппетита!

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