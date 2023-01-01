«Сначала так замерзал, что не мог выйти на улицу!»: как парень из жаркой Африки оказался в Сибири и нашел здесь любовь всей жизни

Дарси месяц назад я сделал Юле предложение

«Первая неделя в Иркутске была адом!» - со смехом вспоминает свой переезд в Сибирь 27-летний Дарси Ден Паркер. Еще бы - из солнечного и жаркого африканского Конго семь лет назад он переехал словно в другой мир, с трескучими морозами и сказочными снегопадами. Почему же выбрал именно Иркутск? Парень говорит, что всегда мечтал учиться в России, в каком-нибудь небольшом городе с размеренным темпом жизни. Его родители - бизнесмены, занимаются транспортными перевозками, и вполне могли обеспечить ему обучение в Европе, но поддержали желание сына. Сибирь так Сибирь! Экзотика. Тем более, его старший брат несколько лет назад тоже переехал сюда.

Первое время Дарси не мог выйти на улицу из-за холода.

Встречая Дарси в аэропорту, брат предупредил: «Готовься, тут очень холодно!» На дворе был сентябрь, температура едва ли падала ниже нуля, но это для сибиряков, привычная погода…

- Помню, в университете (я поступил в ИРНИТУ на программиста) уже начались занятия, а я не мог их посещать, - рассказывает «КП»-Иркутск Дарси. – Сидел дома, потому что слишком замерзал! Я не мог даже в магазин выйти, на улицу. Но я понимал – это Россия, страна настоящих морозов, то ли еще будет зимой! Нужно было привыкать к погоде. И у меня получилось!

«Первая неделя в Иркутске была адом!» - со смехом вспоминает свой переезд в Сибирь мужчина.

Надо сказать, Дарси – парень талантливый. Знает несколько языков, быстро освоил и русский. Закончил вуз, пока работает барменом в кафе, но надеется, что сможет устроиться и по профессии. А может быть, вернется на Родину, помогать родителям. Но уже не один – а с невестой! Да-да, парень встретил в Иркутске любовь всей своей жизни - очаровательную девушку Юлию. Она студентка, учится на нефтегазовом деле в ИРНИТУ и подрабатывает администратором в ресторане.

- Было скучно и я зашел на сайт знакомств. Увидел ее на фотографиях и сразу влюбился! – говорит Дарси. - Написал ей, пригласил на свидание. Мы гуляли по набережной Ангары, смеялись, говорили обо всем… А в конце встречи я спросил: «Станешь моей девушкой?» Она согласилась!

Дарси и Юлия планируют сыграть свадьбу в красивую дату 03.02.2023

Завоевывал он Юлию необычно. Дарси увлекается рэпом, выступает в местных заведениях, и любимая всегда приходит его поддержать. На одном из таких концертов он посвятил ей песню на французском языке! Девушка немного знает этот язык, поэтому сюрприз удался. Хотя он не забывает и про классические подарки – цветы, шоколад, мягкие игрушки. А Юлия балует жениха блюдами русской кухни. Он обожает, например, солянку и оливье, и даже манную кашу ест с удовольствием. Разве что гречку так и не полюбил.

- А месяц назад я сделал Юле предложение, - откровенничает Дарси. – Пригласил в кафе, заказал вкусный ужин. Она и не подозревала, что я достану кольцо! Но долго не думала, сказала заветное «Да!»

Пара планирует пожениться в красивую дату 03.02.2023 в Иркутске, а после поехать в Конго, чтобы Юлия познакомилась с семьей мужа. Ну а оставаться там или вернуться в Сибирь, - супруги решат позже.

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