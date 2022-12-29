Жители поселка в Иркутском районе, где при пожаре погибли трое детей, начали сбор помощи

По словам организаторов сбора, требуются женские вещи 48-го размера и обувь - 38-го Фото: СУ СКР по Иркутской области

«Пожарная техника уехала из поселка только после обеда», - рассказывают жители Маркова, где утром 29 декабря произошло страшное горе – погибли трое детей. Пока ребята спали, в гостиной заискрил сетевой фильтр, к которому были подключены гирлянда и обогреватель. Огонь быстро начал распространяться по полу возле праздничной ели. К сожалению, заметили пожар слишком поздно. Первой проснулась самая старшая девочка 15-ти лет. Она разбудила остальных – все рванули к выходу, но младшие выбраться на улицу из охваченного пламенем дома не успели. Их тела нашли спасатели во время тушения. Как выяснилось позже, мама детей в ту ночь ушла на работу, а папа был в другом городе. Сейчас их старшая дочь находится в реанимации.

- Дом сгорел полностью, вся одежда и нажитое имущество сгорело, - кинули клич в соцсетях соседи семьи, где произошла трагедия. – Мы хотим обратиться к Вам с огромной просьбой помочь материальной помощью и помощью в виде одежды. Любая сумма будет важна в данной ситуации. Нас много, а семье будет огромная помощь и поддержка!

По словам организаторов сбора, требуются женские вещи 48-го размера и обувь - 38-го. Для девочки подростка семья примет одежду 42-го размера и обувь 37-го.

Тем временем на месте ЧП продолжают работать следователи СК. Заведено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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