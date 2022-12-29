Стали известны подробности пожара в Иркутском районе, где погибли трое детей

Погибшим детям было по 12, 8 и 4 года. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Иркутяне продолжают обсуждать страшную трагедию, которая произошла 29 декабря в поселке Маркова. Здесь, в частном доме микрорайона Березовый в пожаре погибли трое детей.

Как ранее рассказывала «КП» - Иркутск, очевидцы сообщили о ЧП в 7:25 утра. На место незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. К их прибытию огонь полностью охватил двухэтажный деревянный дом. В это время на улице, возле горящего здания, стояла 15-летняя девочка. Ей удалось выбраться самостоятельно. Подросток сообщила спасателям, что внутри дома находятся трое детей. Но к сожалению, помочь им уже было нельзя. В ходе тушения пожарные обнаружили их тела.

Позже приехала мать ребенка. Как сообщили в СК России по Иркутской области, женщина находилась в это время на работе, а 15-летняя девочка оставалась дома за старшую.

- Погибшим детям было по 12, 8 и 4 года. Семья была благополучной, - рассказала корреспонденту «КП-Иркутск» близкая подруга матери детей.

Площадь составила 72 квадратных метра. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Пожар потушили в 08:27, его площадь составила 72 квадратных метра. Сейчас на месте трагедии работают дознаватели, следователи прокуратуры и Следственного комитета. Сотрудникам ведомств предстоит детально разобраться в деталях случившегося. Причины пока не называются.

Известно, что Следственный отдел по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области завел уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшей семье.

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