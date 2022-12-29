Сгорели заживо. Трое детей погибли при страшном пожаре в Иркутском районе

Известно, что прокуратура Иркутской области организовала проверку. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Скорее приезжайте! Здесь пожар, - кричали очевидцы по телефону.

Сообщение о возгорании частного дома в поселке Маркова в Иркутском районе поступило на пульт пожарной охраны в сегодня в 7:25 утра. К тому моменту, когда спасатели приехали по указанному адресу, деревянный двухэтажный дом был уже полностью охвачен огнем. На улице находились женщина с ребенком. Им удалось выбраться из горящего здания самостоятельно. Пострадавшая сообщила, что в доме остаются еще трое детей. Позже выяснилось, что, к сожалению, они все погибли.

Пожар удалось потушить в 8:27. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Сейчас дознавателям МЧС предстоит установить причину случившегося.

Известно, что прокуратура Иркутской области организовала проверку.

- Поставлено на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара в частном жилом доме микрорайона Березовый Иркутского района. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности и защиты прав детей. По итогам проверки, при наличии всех оснований будут приняты все меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Иркутской области.

С родственниками погибших работают психологи МЧС.

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