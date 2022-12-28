Защищал маму от мужа-тирана: как сложилась судьба 14-летнего мальчика, который зарезал отчима

Экспертиза показала, что Алексей совершил убийство в состоянии аффекта на фоне длительной психотравмирующей ситуации. Фото: из личного архива Веры Толстихиной

- У нас все хорошо. Жизнь постепенно налаживается, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Вера Толстихина.

История, которая случилась с женщиной в начале 2021 года в поселке Юбилейный, вызвала огромный резонанс среди жителей Республики Бурятии. 8 января, ее 14-летний сын, Алексей Толстихин, защищая маму, зарезал своего отчима.

Домашний тиран

Подробно об этом инциденте ««КП» - Иркутск» рассказывала ранее. Владимир (имя изменено – прим. Редакции) был старше Веры на 24 года. На момент трагедии они находились в отношениях уже около пяти лет. Каждый из них имел опыт неудачного брака. Женщина воспитывала двух сыновей. Вера считала, что наконец-то обрела свое женское счастье. Мужчина показался ей порядочным и трудолюбивым. Работал электриком.

- Все изменилось, когда Вова потерял работу, - рассказывала Вера Толстихина - Устроиться он никуда не смог. Из-за этого начал пить. И из идеального мужчины он буквально на глазах превращался в домашнего тирана. Таскал меня за волосы, ругался на Лешу…

Женщина пыталась делать замечания своему избраннику. Выходя из запоев, мужчина извинялся. Но потом все повторялась снова. В гражданском браке у Веры и Владимира родилась дочка. Но появление еще одного ребенка никак не мотивировало мужчину изменить свою жизнь. Как рассказывала Вера, три года после увольнения, семья жила лишь на небольшие пособия, которые женщина получала по уходу за ребенком.

- Я пыталась уйти от него, но боялась оставлять дочку без родного отца. Да и за него самого переживала – вдруг совсем пропадет… - признавалась Вера Толстихина. - Я рассказывала о проблемах в семье местному участковому. Он встречался с Володей. Выписал ему штраф в 500 рублей. А еще пригрозил, что при следующем обращении нас поставят на учет как неблагополучную семью. Конечно же, мне этого не хотелось. Вот и терпела...

Убил в состоянии аффекта

Все случилось 8 января 2021 года. В тот день Вера и ее супруг вернулись домой из гостей. Мужчина был подвыпившим и хотел продолжения банкета. Глава семейства знал, что где-то в доме запрятана бутылка водки.

- Я ему не сказала, где она. Переживала за его здоровье, - рассказывала Вера Толстихина. – Но он не успокаивался. Я ушла в комнату, чтобы покормить дочку. Неожиданно Володя выломал дверь и подошел ко мне. Требуя бутылку, он начал дергать меня за волосы и выворачивал руки...

14-летний Алеша в это время сидел в соседней комнате. Не выдержав, он попытался остановить домашнего тирана. «Не трогай маму!» - сказал он громко. Но мужчина лишь отмахнулся от семиклассника и продолжил издевательства над женой. В отчаянии подросток устремился на кухню. Там на столе лежал нож. Леша схватил его, вернулся в комнату и ударил отчима со спины. Владимир упал без сознания. Громкие звуки, которые доносились из дома Толстихиных услышал их сосед. Он же и вызвал полицию и скорую помощь. Но к приезду врачей, Владимир уже скончался.

СУ СК России по Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи собирали доказательства вины подростка. В то же время нашлись и те, кто пытался заступиться за Алексея. В их числе - уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина и президент адвокатской палаты Бурятии Баир Ильюнов, который бесплатно взял на себя работу по защите ребенка.

- Алексей положительно характеризуется в школе и во всем по поселке. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних он не состоял. Был главным помощником матери по уходу за братом и сестрой, - комментировала ситуацию Наталья Ганькина.

Спустя два года после трагедии

Подросток не получил реального срока. Экспертиза показала, что Алексей совершил убийство в состоянии аффекта на фоне длительной психотравмирующей ситуации. Уголовное дело было закрыто в мае 2021 года.

Корреспонденты «КП-Иркутск» решили выяснить, как складывается жизнь подростка спустя почти два года после трагедии.

- Мы уже думаем о поступлении, - рассказывает Вера Толстихина. – Алексей планирует поступать в строительный. У него любимый предмет технология. А я уговариваю его стать сотрудником МЧС.

Как рассказывает мать подростка, с учебой у Алексея есть некоторые проблемы, но он очень хочет успешно закончить школу. О пережитом семья старается не вспоминать.

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