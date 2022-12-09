Что стало с детьми-маугли, которые зимой жили с отцом в заброшенном доме, голодали и грелись у костра

Семья проживала буквально в бетонной пещере. Фото: предоставлено Евгением Федоровым.

- Заброшенное, промерзшее здание. Комната, вся заваленная хламом. Внутри горит костер. Возле него на голом полу стоят маленькие полураздетые, грязные ребятишки. С ними живет мужик…

История о детях-маугли, которые жили в одной из заброшек на окраине Читы всколыхнула буквально всю страну. Местный житель Забайкальского края обнаружил их в январе 2020 года совершенно случайно, когда пытался отыскать свою потерявшуюся собаку. Молодой человек не мог поверить своим глазам. Четверо детей - трое мальчик и девочка, от 5 до 12 лет и их отец находились буквально в бетонной пещере. Помещение завалено различным хламом и грудой тряпья. Тут же прямо и спали. Единственный источник тепла – сложенный из кирпичей костер, но и он плохо справлялся со своей задачей. Малыши лохматые, в грязной, оборванной одежде, с чумазыми лицами. А за окном зима, тридцатиградусные морозы!

Молодой человек тут же позвонил своему приятелю Евгению Федорову, автору социального проекта «Одни из нас». Вместе они решили помочь бездомному семейству. Евгений привез мужчину вместе с детьми к себе домой. Там они смогли впервые за долгое время отмыться в горячей ванне, поесть и переодеться в чистую одежду. Как выяснилось позже, жили они в таких ужасных бытовых условиях с лета 2019 года.

Волонтеры тут же поспешили помочь бездомному семейству. Фото: предоставлено Евгением Федоровым.

- Жили мы в деревне, называется Александровский завод, - рассказывал волонтерам 37-летний глава семейства. – Оформили на маткапитал дом. А он весь гнилым оказался. Работы в деревне не было. И нам сказали, чтобы либо мы уезжали оттуда, либо детей заберут…

Испугавшись, семья поспешила перебраться в Читу. Снимали квартиру, мужчина устроился на работу. Но когда читинца избили и он попал в больницу, мать с детьми оказалась на улице. Опека снова пригрозила отобрать детей. Тогда женщина не выдержала и ушла. А мужчина остался один с четырьмя детьми на руках. Жить им было негде. Сначала отец семейства построил шалаш, а когда похолодало – перебрался в заброшенное здание. Собирали металлолом и на эти деньги покупали себе еду.

Волонтеры сообщили властям о случившемся. Началась проверка. Выяснилось, что глава семейства на тот момент находился в федеральном розыске. У читинца несколько тяжелых статей – кражи и избиение. Мужчину отправили в СИЗО. Выяснился и еще один интересный факт насчет его отцовства. В документах нигде не было указано его имени и получается, что официальных прав на детей он не имел. Однако волонтеры и все те, кто взаимодействовал с их семьей за то время заметили, насколько близко привязаны ребятишки к мужчине.

На период проверки детей разметили в социально-реабилитационное учреждение. Личность их матери некоторое время оставалась неизвестной. Позже ее нашли в Чите. Она вела бездомный образ жизни. История настолько получила общественный резонанс, что даже попала в поле зрения журналистов программы «Пусть говорят». В эфире телеканала гости студии выяснили, кто виноват в сложившейся ситуации.

С тех пор прошло почти три года. Корреспонденты «КП-Иркутск» решили выяснить, как сложилась судьба героев за это прошедшее время.

- С детьми я регулярно встречаюсь. Последний раз виделся с ними в середине ноября, - рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Иван Катанаев. – Они воспитываются в одном из краевых центров для детей-сирот. Мать их лишена родительских прав. Биологический отец отбывает наказание в местах лишения свободы. Мои попытки найти его и установить связь с его детьми не увенчались успехом. Бабушка детей не проявляет интереса к своим внукам.

Как заверяет Иван Катанаев, несмотря на то, что им пришлось пережить, ребята довольны контактные. Они общаются как со взрослыми, так и с другими ребятишками центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мечтаю взяться за штурвал»: Горячая блондинка рушит стереотипы - она играет в хоккей и хочет стать пилотом самолета (подробнее)

Школьник чудом выжил после удара током в 6000 вольт и получил 2 млн рублей под Иркутском (подробнее)

Вы не поверите! 53-летняя бодибилдер из Иркутска тягает гантели и даст фору молодым (подробнее)