«Мечтаю взяться за штурвал»: Горячая блондинка рушит стереотипы - она играет в хоккей и хочет стать пилотом самолета

19-летняя ангарчанка Мария Бондарь стоит на коньках увереннее, чем в кроссовках. Фото: из личного архива героини публикации

19-летняя ангарчанка Мария Бондарь стоит на коньках увереннее, чем в кроссовках. Видеоролики, на которых обаятельная блондинка виртуозно кружит на льду, собирают тысячи просмотров и комментариев. А еще больше ролики, где эта хрупкая девушка бьется за победу в мужской игре – хоккее. Она – нападающий игрок в женской команде.

- Впервые встала на коньки в 4 года, - рассказывает Мария. - Родители привели в ледовый дворец. Там уже несколько лет фигурным катанием занимался старший брат. Брат в итоге потерял интерес, а я осталась!

На фигурных коньках Мария покоряла спортивные пьедесталы. Фото: из личного архива героини публикации

Более того – Мария начала покорять спортивные пьедесталы.

- Выступала в России и за рубежом. Самая значимая награда – это золотая медаль турнира в Санкт-Петербурге и бронза, которую я завоевала на международных соревнованиях в Дубае, - рассказывает ангарчанка Мария Бондарь.

Но из фигурного катания сибирячке пришлось уйти. Тренер переехала из Ангарска и уровень юниорки начал падать. И в этот момент на глаза Марии попалось объявление - хоккейный клуб «Ермак» объявил о наборе девушек в женскую команду.

- Во дворе пацаны устраивали сражения, и я с ними! Поэтому опыт был, - говорит Мария. - Знала правила, основные позиции и задачи игроков. Почему бы и нет?

Женщина с клюшкой

Маша стала нападающей. И уже принимает участие в соревнованиях. Даже уже принимала участие в чемпионате России. Играла за сборную Башкортостана.

Мария - нападающая в женской хоккейной команде. Фото: из личного архива героини публикации

- Сменить фигурные коньки на хоккейные несложно, - рассказывает Мария. – По сути то же самое, только не покрутиться и не попрыгать. Гораздо сложнее перестроиться, что я больше не одиночка, а часть команды. Один за всех и все за одного, как говорится!

Характер, признается Мария, стал жестче.

- Упорство и целеустремленность, - эти качества приобрела, - признается Мария. – А со стереотипами только учусь бороться. Многие уверены: хоккей - не женский вид спорта. Доказываю обратное! Многие девчонки, которые играют в хоккей очень хрупкие, женственные, с красивой фигурой и внешностью. Если я надеваю форму и беру в руки клюшку, это не значит, что я пацан!

Девушка признается, что ей часто приходится бороться со стереотипами. Фото: из личного архива героини публикации

Свободное от тренировок время Мария старается проводить… на льду. Не смогла окончательно распрощаться с фигурным катанием, но занимается теперь исключительно для души. Особенно сибирячка любит рассекать и крутить пируэты на самом большой катке мира – озере Байкал.

Сибирячка любит крутить пируэты на самом большой катке мира – озере Байкал. Фото: из личного архива героини публикации

Мечтает пойти в авиацию

Совсем недавно в жизни сибирячки произошло еще одно важное событие. Мария приблизилась к тому, чтобы осуществить самую смелую мечту детства.

- Я всегда хотела связать свою жизнь с гражданской авиацией. Дедушка долгое время работал пилотом. Благодаря ему влюбилась в небо, - рассказывает Мария. – Я тоже мечтаю стать пилотом самолета! Конечно, у нас в стране это не самая популярная профессия для женщин. Опять же стереотип. И его разрушу (смеется).

Ангарчанка мечтает связать свою жизнь с гражданской авиацией. Фото: из личного архива героини публикации

Мария, можно сказать, на пути к цели: отучилась на бортпроводницу.

И уже в следующем месяце девушка отправится в первый рейс.

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