Школьник чудом выжил после удара током в 6000 вольт и получил 2 млн рублей под Иркутском. Фото: личный архив героев публикации

«Сын уже привык жить с одной рукой. Колет дрова, таскает воду, топит печь. Предлагаю помочь, а он мне: «Я сам»», - рассказывает о 14-летнем Марке (имя изменено - прим. Ред.) его мама Лилия. Семья живет в поселке, что в часе езды от Иркутска. Как и его сверстники, школьник вместе с отцом делит всю мужскую работу по дому, ведь в деревне по-другому никак, а еще следит за младшей сестренкой. С несчастного случая, который разделил жизнь Марка на до и после, прошло пять лет. Но даже сейчас голос матери дрожит, когда она вспоминает, что произошло…

Рука была обуглена

- Ему было 8. В тот день стояла пасмурная погода, моросил дождь, - вспоминает Лилия. – Марк отпросился погулять на улице. Я разрешила. Как раз одевала дочку и тоже собиралась выходить. Через несколько минут за окном прозвучал громкий хлопок, в доме выключился свет.

Вскоре входную дверь распахнула напуганная до смерти соседка. Из своего окна она увидела, как Марк лежит на улице и душераздирающе кричит от боли.

- Я выбежала, в чем была и рванула к нему. Его рука была обуглена, но он находился в сознании. В этот момент мимо на машине проезжал сосед, мы положили сына в салон и за 1,5 минуты добрались до больницы. Все это время сын орал: «Кто ее открыл?».

Позже выяснилось, что открытой была дверь в ячейку… трансформаторной подстанции. Из-за ветра она громко хлопала, чем и привлекла внимание мальчика. Подойдя ближе, он увидел внутри «завораживающий лунный свет» и протянул к нему руку. Три дня врачи боролись за жизнь ребенка. Руку сохранить не удалось – удар тока был такой силы, что повредил кость. А для лечения двух крупных ран понадобилась пересадка кожи с бедра.

Тягает гири и отжимается на одной руке

- Кажется, что нам с мужем морально было намного тяжелее, - продолжает рассказывать Лилия. – Марк очень силен духом. Он – боец! На домашнем обучении провел лишь год, затем вернулся в школу, но там его дразнили одноклассники. Ему приходилось защищаться, порой доходило до драк, поэтому мы перевели его в школу в соседнем селе. Здесь у него хорошие друзья и нормальные оценки.

Свободное время 14-летний подросток проводит в спортзале. Тягает гири, отжимается на одной руке. А о будущей профессии, признается, еще не задумывался.

2 миллиона за ампутированную руку

- О том сколько денег было потрачено во время лечения и реабилитации, даже примерно сказать не могу. Не считала. Важнее было, чтобы сына был живой и поправлялся, - говорит Лилия.

Четыре года родители Марка отказывались обращаться в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда. Настолько было тяжело заново переживать произошедшее.

- Наша семья очень благодарна прокурору Эхирит-Булагатского района Арзу Каримову и его коллегам за помощь. Понимая, насколько нам трудно, они взяли на себя все юридические обязательства и сделали все, чтобы выиграть дело, - говорит сибирячка.

Ответчиком выступил владелец комплектной трансформаторной подстанции, который не ограничил доступ к опасному объекту. Районный и областной суды встали на сторону семьи едва не погибшего ребенка и обязали виновника случившегося выплатить родителям 2 миллиона рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поставят протез

Сегодня Лилия и ее сын находятся в Санкт-Петербурге. В течение 9 месяцев они готовили необходимые документы и справки, чтобы получить бесплатный протез, который по индивидуальным меркам создаст частная клиника.

- Этот протез будет выполнять только эстетическую функцию, так как является статичным. Человек, который не знает, что у Марка нет руки, даже не заметит этого. Однако сын, конечно, мечтает о бионическом протезе, который полностью мог бы заменить конечность, но цена такого достигает 4-5 миллионов рублей. Сумма для нас непосильная.

Еще до травмы школьник мечтал стать профессиональным стрелком из лука - делал своими руками лук и стрелы. Бросать мечту он не собирается, ведь благодаря современным технологиям специалисты изготавливают протезы даже для спортсменов.

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