«Миллионерша ищет мужа»: эффектная брюнетка разместила свое фото на баннере в Улан-Удэ в поисках суженого

Сибирячка долгое время не может построить отношения. Фото: из личного архива героини публикации

Поиск второй половинки – дело непростое. Конечно, можно довериться судьбе, ведь говорят, что любовь и на печке найдет. А можно взять инициативу в свои руки. Так и решила поступить 26-летняя жительница Улан-Удэ, блогер Мария Молонова. «Миллионерша ищет мужа» - баннер с таким текстом и фото, на котором улыбается эффектная брюнетка, она и разместила в Улан-Удэ.

- Я не могу построить отношения, - признается Мария Молонова в разговоре с корреспондентом «КП» - Иркутск». – Раньше я сидела на сайтах знакомств или общалась с молодыми людьми через дейтинг-приложения. Но сейчас все эти сервисы либо ушли, либо стали плохо работать. И у меня просто не получается найти мужчину! Знакомиться где-то лично не всегда хватает времени. Поэтому и пришла идея с баннером.

Всего за несколько дней Мария уже успела получить больше сотни заполненных анкет. Фото: из личного архива героини публикации

Чтобы связаться с девушкой, достаточно просто навести камеру смартфона на QR-код, который расположен на билборде. Он переведет на страницу, где потенциальному жениху необходимо будет заполнить анкету. Вопросы для нее Мария составляла, исходя из личного опыта. За плечами у брюнетки тяжелый развод, а еще несколько неудачных отношений. И теперь-то сибирячка знает наверняка, каким должен быть мужчина ее мечты.

Мария Молонова решила взять инициативу в свои руки. Фото: из личного архива героини публикации

- Он должен быть самостоятельным и обязательно отсепарироваться от родителей. Уверенный, эмоционально стабильный. Немало важна его финансовая устойчивость, - перечисляет Мария. – А еще я ценю заботу и свободу. Мужчина не должен мне ничего запрещать! Также мне важно, чтобы мой избранник нашел общий язык с моими детьми, ведь я воспитываю двух дочек.

Про внутренний мир понятно. А что насчет внешних данных? Есть ли у Марии особые предпочтения?

сибирячка знает наверняка, каким должен быть мужчина ее мечты. Фото: из личного архива героини публикации

- Если будет борода – это сразу лайк! Я очень люблю бородатых мужчин, - смеется девушка. – Хотелось бы, чтобы он был выше меня ростом. Ну и по возрасту постарше, ближе к 30 годам. Конечно, возраст – это не главное. Но, как правило, с мужчинами постарше общаться намного интереснее, чем со сверстниками или теми, кто младше.

Мария признается, всего за несколько дней она уже успела получить больше сотни заполненных анкет, а личка в ее социальных сетях буквально разрывается от сообщений. Такого эффекта, признается, она не ожидала. Теперь сибирячка будут отбирать среди анкет заинтересовавшие. Но это только первый этап кастинга. Далее с претендентами будет общение в сети и мессенджерах, и только счастливчиков ждет приглашение на свидание. Причем, суженый должен быть еще и с фантазией! Любовь - не вздохи на скамейке! Марию надо удивить. А как? Где провести свидание, чтобы она запомнила и растаяла, пусть придумает избранник. На мысль такого шоу, сибиряку натолкнуло известное реалити-шоу «Холостяк».

- Посмотрим, к чему это все приведет, - смеется Мария. - Если мне не удастся найти свою вторую половинку в Улан-Удэ, возможно, попробую разместить баннеры в других близлежащих городах. Например, в Иркутске.

А почему «миллионерша»?

- Я девушка упакованная, - смеется Мария. – Есть квартира, машина и сбережения. Но напороться на альфонсов я не боюсь. Все-таки я хорошо разбираюсь в людях.

Мария занимается раскруткой блогеров, на этом и зарабатывает. Фото: из личного архива героини публикации

Занимается Мария раскруткой блогеров, на этом и зарабатывает. Помогает им найти, так сказать, свой собственный стиль и наращивать аудиторию подписчиков.

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