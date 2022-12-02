«Волк страшно храпел»: сибиряк трое суток провел в логове хищника - рассказываем, зачем

Андрей Абрамов решился на самоотверженный шаг. Фото: предоставлено героями публикации

Трое суток в логове волка! Странный эксперимент? Это еще мягко сказано… Но сибиряки – люди закаленные, и не без фантазии. Вот так, наверное, и можно ответить на вопрос «зачем» пошел на столь необычный поступок житель Иркутской области Андрей Абрамов. Хотя на самом деле есть и вполне научное объяснение такому необычному опыту.

Серегу оставили без мамы браконьеры

- Изучать поведение хищников и отрабатывать те методики, которые помогут человеку взаимодействовать с этими животными важно, - говорит Ангелина Никитина. Она – руководитель реабилитационного центра «Сибирский зоопарк», где проходил эксперимент. В этом питомнике есть и экспозиция, где посетители могут познакомиться с разными животными, в том числе обитающими в сибирских лесах. Есть и другое направление работы – выхаживание зверей, которые оказались под угрозой жизни и смерти. А также и третье – научные исследования.

– И самый лучший способ - поселиться рядом с самим волком, - говорит Ангелина Никитина.

Подходящий хищник у сотрудников зоопарка для нечеловеческого эксперимента был. Это волк Серега. Он поселился в «Сибирском зоопарке» еще в месячном возрасте шесть лет назад. Его выкупили, чтобы спасти. Малыш мог погибнуть! Мать Сереги убили браконьеры, разворотив волчье логово. Кроха-волчонок остался один. В дикой природе, понятное дело, ему было не выжить. Больше всех за волчонком с самого первого дня его появления в зоопарке заботился Андрей Абрамов – кормил, ухаживал. Серега Андрея знает в лицо! Еще как! Разрешаете даже почесать за ушком, потрепать по голове. Андрей каждый день выводит Серегу на прогулки по берегу Байкала, прямо, как собаку, на поводке.

Мать Сереги убили браконьеры, разворотив волчье логово. Фото: предоставлено героями публикации

- В том и проблема, что многие люди воспринимают волка, как собаку, - говорит Ангелина Никитина. – Подберут где-то или купят «щенка», начинают воспитывать, мечтая, например, со временем водить на охоту. Применяют те же правила, как и кинологи. Но волк – хищник, зверь! Его, как собаку, на научить командам, он не подчиняется. А из-за неправильного отношения и содержания в неволе животные могут превратиться в неуправляемых и агрессивных. И это становится уже просто опасно. Когда люди это понимают, привозят волков к нам, мол, помогите, заберите.

Серега постоянно храпел

Занимаясь наукой изучения диких животных, зоопарк и пошел на эксперимент. К слову, он далеко не первый. Разница лишь в том, что раньше их проводили летом. Зимой впервые. Все-таки поведение в этот период другое. Какой у них распорядок дня в этот время года? И наблюдал Андрей Абрамов.

- Сначала мы подготовили вольер, - рассказывает он. – Серега живет в клетке на территории, которая занимает 250 квадратов. Внутри – небольшая деревянная будка. В ней и спит Серега. Но в первую же ночь хищник уступил ее мне, а сам ушел ночевать в другое место, поближе к выходу из вольера.

В первую же ночь хищник уступил свое спальное место человеку. Фото: предоставлено героями публикации

Итак, будку утеплили – хвоей и сеном. Ведь на улице по ночам уже жахало до -18…-20 градусов. Андрею ради чистоты эксперимента все трое суток предстояло безвылазно сидеть в логове с Серегой.

- Ночевать там было очень неудобно, - рассказывает он. – Спал в спальнике, закутывался в теплые вещи и одеяла. Страдал от того, что невозможно было выпрямить ноги. А от сена, на котором сверху лежал мой спальник, поднималась пыль столбом. Просыпался раз за разом от того, что закладывало нос. Бонусом - сильный ветер и высокая влажность от Ангары. Чтобы согреться, разводил костер прямо в вольере и согревался чаем, который заботливо приносили коллеги, как и еду несколько раз в день. А еще Серега страшно храпел!

С собой из вещей у храброго Андрея была лишь теплая одежда, мобильный телефон и журнал - для записи наблюдения за животным. Но воспользоваться им было не всегда удобно из-за холода. Даже днем температура воздуха составляла до -10 градусов.

Термос с чаем и журнал для записи наблюдения за животным - это все, что взял Андрей с собой. Фото: предоставлено героями публикации

- Что именно интересовало в поведении волка? – переспрашивает Андрей. - Практически все! Как животное реагирует на изменение температур, сколько пищи употребляет, как охраняет свой периметр, в какое время начинает выть и почему, как проявляет себя по отношению к другим животным. К нам вольер периодически запускали еще кого-то, например, щенков маламута, волкособа дворняжку Альфу. Смотрели, будут ли у Сереги проявляться отцовские инстинкты и как вообще он будет себя вести с ними в моем присутствии. Кстати, к соседству со мной он быстро привык. Только было заметно, что он удивлен. Обычно я прихожу и ухожу, а тут постоянно с ним рядом.

К соседству с человеком волк Серега быстро привык. Фото: предоставлено героями публикации

График Сереги сотрудники зоопарка не осмелились менять. Даже на прогулки по берегу Байкала ходили каждый день, как и привык волк.

Эксперимент и для человека

- В какой-то степени это был эксперимент и для меня, - смеется Андрей. - Я ощутил, насколько сильно зависел от коллег. Если рядом никого нет, а у тебя замерз телефон, то нужно было ждать, когда меня увидят и подойдут. Еще мне очень сильно не хватало общения. Я там прямо немного одичал! Даже начала разговаривать с Серегой, обсуждали с ним наш совместный быт.

Как утверждают сотрудники «Сибирского зоопарка», раньше подобных экспериментов в России не проводили. Однако в мире похожий случай был. В Грузии, в 60-х годах прошлого века, доктор биологических наук Ясон Бадридзе решил изучать волков не в стенах своего кабинета, а в дикой природе. Мужчина почти два года провел в стае хищников! Сибиряки в своем эксперименте во многом опирались на ученые труды Бадридзе. Сейчас сотрудникам «Сибирского зоопарка» предстоит обработать информацию, которую им удалось получить за эти три дня. Данные обязательно пригодятся им в дальнейшей работе.

Эксперимент был и для человека. Фото: предоставлено героями публикации

- Некоторые результаты уже есть, - говорит Ангелина Никитина. – Но для широкого круга людей они малоинтересны. Например, едва ли то, сколько раз в день зимой питается волк, будет важно для посетителей зоопарка. А для нас важно! Ведь мы постоянно контактируем с этими животными и должны лучше их знать.

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