Суд присяжных оправдал иркутянина, который угрожал сбросить трехлетнего сына с 14-го этажа

Громкая история произошла в Иркутске в июле 2021 года. Фото: Андрей Синьков

35-летнего иркутянина, который угрожал скинуть с 14-го этажа своего трехлетнего сына посчитали невиновным. Информацию об этом корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердила бывшая супруга обвиняемого.

- Да, это действительно так. Его освободили в зале суда, - рассказала женщина.

Напомним, громкая история произошла в Иркутске в июле 2021 года. Как сообщали в пресс-службе регионального МВД, мужчина перелез через перила балкона жилого дома на улице 1-ая Советская. На руках у него находился трехлетний сын. Иркутянин грозился, что сбросит его с 14-го этажа и требовал встречи со своей женой.

Сначала на диалог с отцом пытались выйти соседи по многоэтажке. Позже к переговорам подключились психолог из МЧС, инспектор по делам несовершеннолетних и супруга иркутянина. Почти четыре часа они убеждали мужчину вернуться в квартиру. В итоге мужчина послушался. Там его задержали сотрудники ОМОНа.

В отношении 35-летнего отца ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству малолетнего». К рассмотрению дела в суде были привлечены присяжные. 29 ноября состоялось завершающее заседание. Именно они определяли дальнейшую судьбу иркутянина. И вот, по результатам голосования был вынесен вердикт: «Оправдан!». В тот же день мужчину освободили из-под стражи.

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