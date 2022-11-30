«Расцарапала спину и укусила за палец»: вскрылись неожиданные подробности о нападении крысы на 14-летнего школьника в Бодайбо

Фото: архив героини публикации

«На школьника из Бодайбо в больнице напала крыса», - стоит ли говорить, с какой скоростью это сообщение разлетелось по соцсетям? Молниеносно! И вызвало, что вполне естественно, волну негодования. Люди недоумевали, как грызун мог оказаться на территории медучреждения, тем более, детского. Ведь 14-летний подросток, по словам его мамы, днем ушел за справкой, а вернулся в укусах и царапинах. Дома он рассказал, что, войдя в здание, почувствовал, как что-то упало ему за шиворот и зашевелилось. Школьник засунул руку под куртку, но получил болезненный укус пальца, а затем и раны на лопатках, после чего животное сбежало, поджимая лысый хвост. Резонансной историей заинтересовались в прокуратуре Иркутской области, которая организовала проверку. Однако спустя сутки вскрылись неожиданные подробности случившегося.

Знакомые прислали видео

Вслед за фотографиями раненного крысой подростка в сети появился ролик. Анонимный автор поста утверждал, что его главный герой и есть тот самый подросток из Бодайбо, о котором трубят СМИ и интернет-паблики. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мальчик не спеша идет по улице, но его внимание приковывает что-то лежащее на проезжей части. Он наклоняется и протягивает вниз руку, как вдруг «нечто» срывается наутек. Становится понятно – это грызун. Мальчик не теряет надежд поиграть с необычным «питомцем» и вновь преследует его, перейдя дорогу.

- Это видео мне прислали знакомые, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» мама школьника. – Я не была уверена, что это мой сын, но когда показала ему ролик и увидела его реакцию, все стало понятно. Оказалось, что он соврал. Боялся, что буду ругать.

Позже мальчик признался, что крыса, действительно, напала на него, но за несколько сотен метров от больницы и только по его вине.

Отделался лишь царапинами

- До сих пор нахожусь в шоке, - продолжает говорить сибирячка. – Я не имею претензий ни к кому. Но как мама переживаю за здоровье своих детей. А выложив эту историю на публику, хотела лишь предупредить других родителей, чтобы были более внимательными.

После близкого контакта с животным школьнику пришлось сделать прививку от столбняка и пройти обследование у медиков.

- По состоянию здоровья сегодня узнали результаты анализов - все у нас хорошо, сын здоров, но фантазер редкостный! – заключает женщина.

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