Жители поселка Артемовский Иркутской области боятся замерзнуть в собственных домах. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Артемовский – рабочий поселок на севере Иркутской области. До райцентра, города Бодайбо, отсюда 65 километров. Уже несколько дней местным жителям приходится спасать собственные квартиры. Коммунальная авария в Бодайбинском районе произошла в субботу, 26 ноября. В 13 домах выключили отопление.

- Ничего страшного, - решили сибиряки. – Бывает!

Причем каждую зиму – север, холода, системы не выдерживают. Обычно, чтобы справиться с коммунальной аварией, хватает пары часов и батареи в домах снова становятся горячими. Но не в этот раз… По прогнозам специалистов, на ремонт сейчас уйдет минимум неделя! Виной всему прорыв водовода. И это в то время, когда за окном бушуют экстремальные морозы.

В Артемовском температура падает до -40 градусов. Фото: Нейля Тимощенко

Коммунальная авария в Бодайбинском районе

Батареи лопнули, обогреватели не помогают

- Прихожу домой после суток на работе, а у меня пар изо рта валит. В квартире -6 градусов, за окном -40, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» Анастасия Колодина. Сын женщины учится в Бодайбо, поэтому с проблемой она осталась один на один. – Все пять батарей в комнатах лопнули. Не выдержали перепада температур. Но ни в какой пункт временного размещения я не собираюсь, хоть и предлагали, конечно. Если уйду, квартира заледенеет окончательно. И что потом делать? Включила три обогревателя, но толку немного – для площади больше 50 «квадратов» их тепла просто недостаточно.

Бойлеры лопнули от перепада температур. Фото: Анастасия Колодина

Заложниками ситуации стали и свекры Анастасии, живущие по соседству. Пожилые сибиряки, страдающие хроническими заболеваниями, тоже приняли решение не бросать жилье и не переселяться в пункт временного размещения. Супруги обогревают промерзшие стены тепловой пушкой, а сами утепляются свитерами, шапками и пуховиками.

Батареи в квартире Анастасии Колодиной покрылись сосульками. Фото: Анастасия Колодина

- Живу здесь 18 лет, такого не было никогда. В квартире вода в тазах за несколько часов превращается в лед, горячий чай уже не помогает согреться. Обращалась к мэру Бодайбо. Он уверил, что бойлеры уже закуплены, но теперь необходимо их установить. Ждем. Но от безысходности слезы на глазах наворачиваются, - признается жительница Артемовского.

Что стало причиной аварии?

Всего из-за коммунальной аварии без теплоснабжения остались 27 человек, в том числе 8 детей. Из них в пункты временного размещения, организованного властями в местных школе и досуговом центре, переехала лишь мама с тремя детьми. Еще одного мужчину с несколькими серьезными заболеваниями госпитализировали в больницу, где за ним будут наблюдать медики. В связи со сложной ситуацией в поселке был введен режим ЧС. Руководителем ликвидации последствий серьезной аварии назначен мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев. На месте работает первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

- Так как мэр поселения принял решение в сентябре сменить теплоснабжающую организацию, процесс был нарушен, - отметил замглавы региона. – Повреждена труба диаметром 100 мм.

В усиленном режиме трудятся ремонтные бригады сразу нескольких ресурсоснабжающих организаций, им на подмогу направлены специалисты из Бодайбо. Предстоит замена трубы, размораживание коммуникаций и замена 76 лопнувших батарей. Решение этих проблем на личный контроль поставил губернатор Игорь Кобзев, а также региональный МинЖКХ.

- Это происшествие должно стать уроком для всех глав поселений, — написал в соцсетях глава региона. - Обо всех нештатных ситуациях необходимо докладывать в единую дежурную диспетчерскую службу незамедлительно, а не спустя два дня, когда они превращаются в ЧС. Закономерный итог этих просчетов очевиден.

Проводка не выдерживает

Однако отсутствие горячей воды и тепла в квартирах 13 жилых домов, это не все проблемы поселка Артемовский. На иней на стенах и подоконниках начали жаловаться жильцы улиц, которые не задела коммунальная авария.

Так выглядит входная дверь в подъезд дома на Петра Поручикова. Фото: Нейля Тимощенко

- Проживаю в доме №11 на улице Петра Поручикова, с наступлением 40-градусных морозов в квартирах стало невозможно находиться без теплой одежды, а в подъездах гуляет сквозняк, - рассказала «Комсомолке» Нейля Тимощенко. – К тому же, у каждого сейчас в квартире по 2-3 обогревателя из-за чего начались сильные скачки напряжения. Проводка аж искрится.

Такими фотографиями делятся жители Артемовского. Фото: Екатерина Жогова

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тем временем, Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области завело уголовное дело в отношении сотрудников местной мэрии. Их обвиняют в халатности, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Следователями СК выясняются все обстоятельства коммунальной аварии в Бодайбинском районе. Допрашиваются должностные лица администрации Артемовского муниципального образования, а также руководство теплоснабжающей организации. Изучается необходимая документация, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

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