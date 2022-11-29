Парня оттолкнул, а сам уйти от удара не успел: как прапорщик из Улан-Удэ ценой своей жизни спас человека от автомобиля

Сослуживцы почтили память Шагдара Мункуева из Улан-Удэ, спасшего человека ценой своей жизни. Фото: Росгвардия Бурятии.

Таких людей - единицы. Людей, готовых пожертвовать собой ради спасения других. Таким был и прапорщик милиции Шагдар Мункуев из Улан-Удэ. Смелым, мужественным, бесстрашным! Подвиг, который он совершил 17 лет назад, земляки не забывают.

- Вечером 27 ноября 2005 года в поселке Загорск патруль вневедомственной охраны помогал молодым людям, у которых заглохла машина, - рассказывают в Росгвардии Бурятии. - В это время на дороге на большой скорости показалась машина. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел….

Мгновение - и парень из заглохшей машины спасен. А Шагдар? Умер по дороге в больницу в машине скорой помощи…

Сибиряка наградили орденом Мужества. Посмертно. Во второй раз. А впервые он получил эту высокую награду еще при жизни, в 1999 году, когда обезвредил и задержал вооруженного преступника.

Память сослуживца, погибшего при исполнении служебного долга, сотрудники вневедомственной охраны в Улан-Удэ почтили минутой молчания.

В честь отважного земляка в Республиканской кадетской школе-интернате установили парту Героя. Фото: Росгвардия Бурятии.

А в Республиканской кадетской школе-интернате с января 2020-го открыта Парта героя, на которой написана история прапорщика милиции Шагдара Мункуева, - пример отваги и доблести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лежал на глубине 5 метров без сознания. Как спасали подростка, тонущего в бассейне в Усолье-Сибирском

16-летний Никита потерял сознание на глубине пяти метров (подробности)

«Помогите, замерзаем!»: под Иркутском спасли четверых сибиряков, чей автомобиль заглох в 25-градусный мороз

Полицейские спасли замерзающих пассажиров заглохшей под Ангарском иномарки (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08