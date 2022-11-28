Лежал на глубине 5 метров без сознания. Как спасали подростка, тонущего в бассейне в Усолье-Сибирском

Виктория и Леонид спасли жизнь 11-летнему подростку. Фото предоставлено героями публикации

Усольчанка Виктория Спешилова никак не предполагала, чем для нее может обернуться обычная смена. Вот уже несколько лет она работает тренером по плаванию в бассейне «Нептун» в Усолье-Сибирском, проводит занятия для детей и взрослых, преподает аквааэробику. Вечером, 21 ноября, женщина уже заканчивала тренировку с группой ребят, как вдруг услышала возглас. Кричал подросток, который плавал на одной из соседних дорожек.

- Я сначала решила, что он просто что-то уронил на дно. Обычно тонущих людей же сразу видно. Они барахтаются руками, зовут на помощь. А тут ничего такого не было. Поэтому у меня и мысли не возникло, что произошло что-то страшное, - рассказывает Виктория Спешилова. – Но тут какой-то мужчина закричал, что он увидел, что на дне лежит человек…

Не раздумывая, Виктория моментально скинула с ног кроссовки и бросилась в воду. На глубине пяти метров действительно находился подросток. Как выяснилось позже, 16-летний парень пришел в бассейн с другом. Ребята попарились в сауне, и, выйдя из парилки, нырнули в воду. И, видимо, из-за резкого перепада температур, на глубине пяти метров потерял сознание.

- Первый раз я до дна не достала, - рассказывает Виктория. – Я вернулась на поверхность, набрала побольше воздуха и снова нырнула вниз. Я не знала, сколько времени он провел под водой, и вообще жив ли он. Я подняла его и потащила наверх.

В этот же момент на втором этаже здания бассейна находился сотрудник усольской пожарно-спасательной части Леонид Черниговский. Он увидел, что из воды вытаскивают безжизненное тело подростка и поспешил на помощь. Мужчина реанимировал школьника и поддерживал работу его сердца и легких до приезда медиков.

- Навык сердечно-легочной реанимации всеми пожарными доводится до автоматизма во время обучения, на практических занятиях, - рассказывает Леонид Черниговский. – Чтобы при любых обстоятельствах, оценив состояние человека, незамедлительно начинать действовать. Запрокидываешь голову - два выдоха, тридцать нажатий, два выдоха, тридцать нажатий... И так до тех пор, пока человек не начнет подавать признаки жизни, или пока тебя не сменят врачи «скорой». В случае с этим мальчиком, думаю, победила его воля к жизни – он пришел в сознание, начал откашливаться.

Пока мальчик приходил в себя, Виктория пыталась перевести дух. Женщина признается, что за 14 лет работы тренером, она первый раз столкнулась с подобной ситуацией.

Виктория признается, что за 14 лет работы тренером, она первый раз столкнулась с подобной ситуацией. Фото: из личного архива Виктории Спешиловой

- Я видела только однажды, как тонет человек. Но он был на поверхности воды. Я прыгнула в воду и на себе притянула его к берегу. А здесь мальчишка лежал уже на дне, наполненный водой. Я очень испугалась за него, - признается Виктория. – Всю прошлую неделю отходила от случившегося. Пересматривала кадры видеонаблюдения, анализировала свои действия, чтобы в будущем, если произойдет похожая ситуация, понимать, что делать и как можно сэкономить время.

Виктория признается, что чувствует себя неловко, когда ее называют героем. Женщина считает, что любой человек на ее месте поступил бы точно также.

Сегодня мальчика выписывают из больницы. Как рассказала корреспонденту «КП-Иркутск» мама мальчика Ирина, сын чувствует себя хорошо. Страха к воде у подростка нет. В ближайшее время он собирается вернуться к занятиям в бассейне. Семья школьника выражает огромную благодарность Виктории и Леониду, которые спасли жизнь их ребенку.

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