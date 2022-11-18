«Там бабушка, она сгорит!»: сибиряк спас женщину на пожаре и его пригласили работать в МЧС

23-летнего парня пригласили на работу в МЧС после спасения женщины на пожаре в Шелехове Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Знаком отличия МЧС России за мужество и отвагу наградили 23-летнего Илью Калошина из села Хомутово Иркутского района. Молодой человек, не задумываясь о собственной безопасности, спас на пожаре пожилую женщину. Страшно представить, что могло произойти, если бы неподалеку от полыхающего дома не оказался отважный парень.

«Она сгорит, сгорит…»

Вечером 14 ноября Илья был в гостях у подруги, которая живет в городе Шелехове. Домой он возвращался после полуночи.

- Прощался с девушкой и уже сел за руль автомобиля, и тут она заметила языки пламени и клубы густого дыма, - вспоминает сибиряк. - Я выскочил из машины, побежал в сторону охваченного огнем дома. Возле ограды увидел рыдающую кричащую женщину, она повторяла: «Там бабушка, она сгорит, сгорит…»

Во дворе уже собрались люди. Очевидцы позвонили по телефону 101, чтобы сообщить о случившемся в экстренные службы. Они собирались разбить одно из окон, чтобы освободить оказавшуюся в ловушке пенсионерку, но Илья попросил их отойти в сторону. Боялся, что кого-то поранят осколки. Он взял молоток, и после одного движения рукой стекло рассыпалось. Тогда парень натянул на рот и нос воротник от водолазки и залез внутрь. Из-за черного дыма видно не было практически ничего. Молодой человек стал звать хозяйку дома, и та откликнулась.

- Я пригнулся и пошел на голос, - продолжает рассказывать Илья Калошин. - Протянул руку, женщина за нее уцепилась. В дыму я разглядел газовый баллон, поэтому действовал быстро. Бабушку донес до окна - ее приняли с улицы мужчины. Следом выскочил сам. Мы от дома спешно отошли – боялись, что рванет.

Напуганную женщину соседи проводили до автомобиля, где он ждала прибытия медиков скорой. В это время по адресу на улице Руднева прибыли спасатели, которые принялись тушить пламя. Илья предупредил их о том, что внутри находится баллон с газом.

- На момент прибытия пожарных подразделений кровля дома была охвачена огнем, шел сильный дым из окон, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всегда мечтал стать спасателем

Спустя несколько дней, приехав в Шелехов, Илья Калошин решил навестить погорельцев. Во дворе его встретил незнакомец. Он благодарил парня за спасение пожилой родственницы. Оказалось, что огонь начал распространяться от морозилки на террасе и пошел по крыше. К счастью, женщина не получила серьезных травм. Она сможет вернуться домой, когда его просушат и отремонтируют. На вопрос о том, как сибиряк не побоялся броситься в огонь, тот ответил кратко: «Действовал на автомате, осознание того, что произошло, пришло позднее».

Оказалось, что в день, когда все произошло,14 ноября, Илья праздновал день рождения.

- Друзья шутят, мол, тогда во мне «родился» пожарный, - поделился молодой человек.

Илья всю жизнь мечтал стать спасателем Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Более того, парень признался, что всю жизнь мечтал стать спасателем. Узнав об этом, руководство регионального МЧС пригласило его занять место в своих рядах.

- Отважных парней, способных в критический момент действовать решительно и грамотно, рады приветствовать в пожарном братстве! – прокомментировали свое решение в ведомстве.

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