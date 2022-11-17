«Спаси папу!»: Офицер УФСИН вытащил из ледяной воды мужчину и его дочь в Иркутской области. Фото: личный архив Андрея Чубарова

- В тот день я шел к отцу в деревню Тремина, - вспоминает Андрей Чубаров. – Идти нужно было через реку, а лед только две недели, как начал схватываться, поэтому надел спасательный жилет, взял с собой деревянную доску.

Сам 30-летний сибиряк живет в поселке Новотремино. Оба населенных пункта находятся в Тайшетском районе в пешей доступности. Разделяет их только Бирюса. Ширина ее достигает около 220 метров, течение сильное, а переправы – нет. Местные к этому уже привыкли. Летом переплывают на лодках, катамаранах и казанках, зимой проезжают по ледовой переправе. А что осенью? Когда ударяют первые морозы, и вода покрывается тонкой коркой, ничего, кроме как ждать, не остается. То же самое происходит в сезон оттепели. В это время добраться до Тремина не могут ни грузовики с продуктами, ни машины скорой.

Лед на реке Бирюсе схватывается около 2-3 недель. Все это время жители села остаются отрезанными от мира. Фото: личный архив Андрея Чубарова

- На свой страх и риск на тонкий лед выходят только самые отважные, - продолжает рассказывать корреспонденту «КП»-Иркутск» офицер. Мужчина работает в должности начальника отряда колонии-поселения №41 в звании капитана. – Доска как раз-таки нужна, чтобы не утонуть. Даже если провалишься в воду, она зацепится за края полыньи и не даст течению тебя унести.

Андрей ни на минуту не задумывался перед тем, как прыгнуть в ледяную воду. Фото: личный архив Андрея Чубарова

Возвращаясь в Новотремино, мужчина увидел, как по замерзшей реке ему навстречу идут односельчане, пенсионер и его 31-летняя дочь. В руках они несли тяжелые сумки – женщина торопилась уехать в другой город.

- Хотел помочь. Ускорился, но не дойдя до них 50-ти метров, увидел, как Настя смотрит под ноги. Мгновение и она рухнула в полынью. Отец – за ней. Времени раздумывать не было. Тем более на мне был жилет. Я прыгнул в воду, схватил мужика за куртку и кричал, чтобы Настя держалась за него, но она впала в ступор. Лишь просила спасти папу.

На улице стоял пятиградусный холод, завывал пронизывающий ветер. Андрей Чубаров сначала выбрался на лед сам, затем вытащил на поверхность мужчину, и повел его в сторону берега. Пенсионер сел в свою машину, чтобы согреться. В это время сотрудник УФСИН вернулся за сибирячкой. Продрогшую и мокрую до нитки женщину он отвез к своему отцу, который растопил печь и напоил ее горячим чаем.

- Дрожала и повторяла «спасибо», - вспоминает офицер.

К счастью, все обошлось. И пенсионер, и его дочь отделались лишь испугом. Слухи по маленькой деревне распространяются быстро. Очевидцы спасательной операции захотели, чтобы как можно больше людей узнали о подвиге земляка и выложили пост о нем в соцсетях. Сам же Андрей себя героем не считает. Уверен, что оказался в нужное время в нужном месте.