"Цель - минус 30 кг!": Известный на всю страну мэр Саянска Олег Боровский поспорил с мэром Черемхово, что похудеет. Фото: Телеграм-канал мэра Саянска Олега Боровского.

Мэр Саянска Олег Боровский, знаменитый на всю страну тем, что отказался закрывать парикмахерские и кафе в городе во время пандемии коронавируса, решил похудеть. Причем на спор! Пари он заключил с мэром Черемхово Вадимом Семеновым.

- Цель - минус 30, а там как пойдет, - рассказал в своем официальном Телеграм-канале Олег Боровский.

А еще, поскольку 17 ноября - международный день отказа от курения, он поделился историей, как шесть лет назад бросил курить. Это тоже был спор - с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко.

- 28 мая на теплоходе Сергей Владимирович отмечал свой день рождения. В путешествии по Байкалу у нас возник спор. У меня уже тогда был кашель курильщика, - написал мэр Саянска. - Меня мужики просто взяли на «слабо», без подготовки, здесь и сейчас бросить курить. По возвращению на берег Листвянки, я выкурил одна за одной две сигареты, смял пачку и выбросил в урну со словами: «Это последние!».

Пришлось немного помучиться, но раз дал слово, нужно его сдержать.

- А сейчас даже и не тянет! Хотя до этого много раз пробовал бросить, но не получалось, - признался Олег Боровский. - Курил с 14 лет, за день мог выкурить до двух с половиной пачек сигарет.

Говорит, что самочувствие улучшилось - в течение года прошел кашель курильщика, дышать стало легче. И теперь другим советует бросить.

Ну а впереди у знаменитого сибирского мэра новая цель - преобразиться внешне.

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