"Поправляйтесь, вас ждут дома!": Мэр Саянска Олег Боровский госпитализирован в больницу в Иркутске

Мэр успокаивает горожан, что чувствует себя хорошо. Фото: Телеграм-канал Олега Боровского.

Эта новость встревожила весь Саянск. Мэр города, Олег Боровский, попал в больницу. Что случилось, он подробно рассказал у себя в Телеграм-канале.

- После поездки в Юргу, видимо на нервах и эмоциях, дали знать о себе старые болячки - давление и сахар, - написал Олег Боровский. - В понедельник решил пойти на дневной стационар, хотел немного привести себя в порядок. Начал сдавать анализы и врачи запаниковали, им не понравилась моя кардиограмма, начали подозревать инфаркт и положили в кардиологию. Подключили телемедицину, и Иркутск настоятельно рекомендовал, чтобы меня транспортировали в областную кардиологию, куда меня и отправили.

Мэр успокоил горожан, что уже устроился в больнице, чувствует себя хорошо, никакой паники нет. Пообещал, что подкрепит здоровье и вернется на рабочий пост.

- Не могу и не хочу без вас, мы уже как одна семья! Всем добра, всех обнимаю и целую! - написал мэр.

В комментариях - шквал теплых пожеланий:

"Поправляйтесь скорее, Олег Валерьевич! Саянск с вами!"

"Скорейшего выздоровления! Ждем Вас домой!"

"Здоровья, здоровья и еще раз здоровья Вам, Олег Валерьевич! Мы Вас очень уважаем, ценим и любим".

"Город ждет вас!"

Это действительно один из редких случаев, когда город любит своего мэра.

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