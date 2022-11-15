«Что за поросенок?»: сибирячка в декрете устала от лишнего веса и похудела на 30 кг, приседая с ребенком на руках

Вторая беременность подарила долгожданного малыша и +30 кг лишнего веса. Фото: из личного архива Ирины Черной

Ирине Черной 34 года. Она мама двоих детей, живет в Братске. Спортом никогда не занималась. И при этом умудрялась иметь прекрасную фигуру: при росте 154 см весила всего 50 кг.

- Проблем с весом у меня никогда не было, - признается сибирячка. – До тех пор, пока в моей жизни не случилось счастливое событие – пока не узнала, что снова стану мамой! Вторая беременность подарила долгожданного малыша и +30 кг лишнего веса…

Ирина твердо решила – она вернет себе идеальное тело. Причем до окончания декрета. Что из этого вышло – она рассказала «КП-Иркутск».

«Что за поросенок?»

- В тот период, как говорится, я «ела за двоих», - рассказывает Ирина Черная. – Было лето, постоянные шашлыки, пикники. Вдобавок муж частенько баловал пирожными и тортами. В итоге - 86 килограммов на весах. Когда приехала в роддом, в карточке было написано, что у меня ожирение первой степени!

Ирина надеялась, что лишние килограммы быстро уйдут после родов, как это было 13 лет назад, после первой беременности. Но стрелка на весах предательски остановилась на цифре 80. Восстановление после родов, кормление малыша, частые недосыпы… Первое время молодой маме точно было не до совершенствования своей фигуры. Так набрались еще плюс 7 кило.

Ирина надеялась, что лишние килограммы быстро уйдут после родов. Фото: из личного архива Ирины Черной

- В какой-то момент я поняла, ляжки начали тереться друг об друга, пришлось даже мазать их кремом, чтобы не натирать мозоли, - признается Ирина. – Нравиться себе и вовсе перестала. Постоянно пересматривала старые фотографии до родов, сравнивала с тем, как выгляжу сейчас и думала: «Что это за поросенок?». Так нельзя! Я же никогда не была такой. Решила начать с диеты. Но из-за неправильного подбора питания только заработала головные боли и нарушение сна. В итоге меня хватило на две-три недели. Затем сорвалась. И так пошло-поехало: сброшу два килограмма, наберу три. И так по кругу…

Ирина уже было отчаялась, но неожиданно в социальных сетях наткнулась на рекламу марафона, который проводила одна из тренеров Братска. Результаты участниц поразили. Недолго думая она решила присоединиться к ним.

Питание – строго по часам

Заниматься начала прямо дома. Проводив мужа на работу, а старшую дочь в школу, женщина, вооружившись гантелями и фитнес-резинками, запускала видео с онлайн-тренировками.

- Занималась три раза в неделю, подгадывала время, пока ребенок спит, - поясняет Ирина. – Упражнения на руки, на пресс, прыжки на скакалке. Каждый раз тренировка была на разные участки тела. Если сын не спал, брала его на руки и приседала прямо с ним. Такая вот дополнительная нагрузка!

Любимый кофе братчанка заменила на травяные чаи, а сладкое – на протеиновые батончики. Фото: из личного архива Ирины Черной

Результаты не заставили себя долго ждать. Буквально через месяц ушли первые ненавистные 7 килограммов. Тренер подробно рассказала Ирине и о принципах питания. Так что вскоре женщина исключила из своего рациона картофель, макароны, различные снэки, алкоголь. Любимый кофе братчанка заменила на травяные чаи, а сладкое – на протеиновые батончики. Появились в жизни Ирины и новые привычки. Например, полноценный завтрак по утрам в виде каши или овсяноблина и прием пищи строго по часам. А еще в борьбе с лишним весом помогли обертывания и массажи сухой щеткой.

Сейчас вес братчанки составляет 50 килограммов. Фото: из личного архива Ирины Черной

- Конечно, временами приходилось сложно. Были соблазны сорваться, - признается Ирина. – Но я знала для чего все эти ограничения. Я хотела быть такой же красивой, как другие девочки с марафона! И у меня получилось! Уже в феврале я полностью сменила гардероб. Вместо футболок и джинсов, которые я привычно носила, в шкафу появились элегантные платья, красивые спортивные костюмы. А летом я смогла позволить себе надеть даже короткие шортики и открытые кофточки!

Недавно сибирячка решила сменить формат онлайн-тренировок на фитнес-зал, чтобы закрепить полученный результат и укрепить мышцы. Тренер Ирины невероятно гордится успехами своей подопечной.

Нашла новых друзей

Сейчас вес братчанки составляет 50 килограммов. До желаемых 48, которые определила для себя героиня, как эталон, осталось совсем немного. Но женщина признается, что самые главные изменения произошли с ней не только внешне.

- Я начала любить себя! Стала больше заботиться о внешнем виде, чаще любуюсь в зеркало. Купила новую косметику, начала чаще краситься. Я стала чувствовать себя настоящей женщиной, - рассказывает Ирина. – Занятия спортом избавили меня от болей в спине. Чувствую себя бодрее, энергичнее. После тренировок всегда отличное настроение и большая продуктивность. Муж очень мной гордится!

Женщина признается, что самые главные изменения произошли с ней не только внешне. Фото: из личного архива Ирины Черной

Более того - сменился и круг общения. Женщины, которые принимают участие в марафоне и тренируются в спортзале вместе с Ириной, стали для нее подругами.

Ирина занималась спортом дома, пока маленький сын спал. Фото: из личного архива Ирины Черной

- А вот некоторые старые друзья и знакомые ушли, - признается Ирина. – Раньше мы встречались за бокалом вина, общались. Но после того как я сменила образ жизни и отказалась от таких «посиделок», многие из них сказали: «С тобой стало неинтересно!». Но никого не осуждаю. Я довольна новой жизнью и увлечениями!

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