-35 кг за 9 месяцев: молодая мама из Иркутска поделилась, как ей удалось в декрете вернуть тело фитоняшки

Молодая мама из Иркутска поделилась, как ей удалось в декрете вернуть тело фитоняшки. Фото: личный архив Алены Пашковой

Мешковатая одежда, стеснительность и потухший взгляд – еще год назад в 29-летней Алене Пашковой с трудом можно было узнать ту самую яркую сексуальную блондинку с эффектных фотографий на песчаном пляже. В прошлом году в жизни иркутянки произошло большое счастье. Врачи подтвердили, что скоро она станет мамой. Начались приятные хлопоты: подготовка детской, покупка одежды для малыша, счастливое ожидание. Но! Вместе с животиком росло и количество килограммов…

- Чувство шока наступило, когда вес перевалил за сотню! - вспоминает Алена. – Я никогда не думала, что увижу трехзначное число на весах. Но тогда было не до красоты, все мысли занимал ребенок и его здоровье.

Из-за беременности иркутянка отказалась от спортзала и позволяла себе любые вкусности. Фото: личный архив Алены Пашковой

Худела и вновь толстела с 10 лет

В январе в семье Пашковых родился крепкий богатырь весом 5 килограммов! Вернувшись домой из роддома, сибирячка взглянула в зеркало и ахнула. «Неужели, я останусь такой?», - проскользнула мысль в голове когда-то стройной фитоняшки. Тут же поспешили успокоить подруги, мол, тоже набирали во время беременности, а с появлением ребенка становились худее, чем раньше.

- Спустя пару месяцев я поняла, что в моем случае этот принцип не сработал, - смеется иркутянка. – Больше всего с наступлением весны было жалко свои красивые платья и сапоги, ведь ничего из этого на меня не налезло. Знали бы вы, как стыдно было покупать одежду размеров 52-54. При росте 178 см я весила 118 килограммов.

Так девушка выглядела до беременности. Фото: личный архив Алены Пашковой

Алена Пашкова, признается, мучала себя диетами с 10 лет. Но как только результат был достигнут, интерес к гантелям и правильному питанию тут же угасал. Лишь в 2020-м году Алена решила поставить точку в истории о борьбе с ненавистным жиром. Благодаря постоянным занятиям с профессиональным тренером таки получила фигуру мечты, впереди была подготовка к соревнованиям, но планы изменила новость об ожидании первенца. Железо пришлось забросить, как и все остальные нагрузки.

- У меня есть лайфхак, которым я пользуюсь много лет. Этот метод помогает трезво оценить свой внешний вид, - говорит сибирячка. – Разденьтесь до белья и при хорошем естественном свете попросите кого-то из близких себя сфотографировать. Не надо позировать, просто стойте. Увидев не прикрытые одеждой складки целлюлит, вы перестанете заниматься самовнушением, что все хорошо.

Прогулки с коляской и домашние тренировки

Итак, Алене Пашковой пришлось вспомнить все, что она знала о похудении. Путь к тонкой талии начался с подсчета калорий, ведь питание – это 80% успеха. К слову, делать это можно с помощью приложения на смартфоне. Сибирячка ограничила себя суточным лимитом в 1750 калорий, которые обязательно включали жиры, белки и углеводы. Раз в 10 дней наступала, так называемая разгрузка, когда разрешалось употребить на 500 калорий больше нормы.

- Спустя три месяца, когда вес «встал», начала давать себе отдыхать, то есть в течение 1,5 недель ела все, что захочу, - говорит Алена. - Как итог +2-3 килограмма, но зато никаких срывов и депрессий. Организму тоже нужно расслабляться.

Вернуться в спортзал Алена не могла, так как материнских обязанностей никто не отменял. Тогда на помощь пришел интернет. Женщина быстро нашла подходящие онлайн-тренировки, ради которых просыпалась в 7 утра. Закрепляют результат двухчасовые прогулки с коляской.

- Мамочкам в декрете, которые планируют заниматься, рекомендую не тягать гири или штанги. Работайте с собственным весом, чтобы ослабленные мышцы для начала вспомнили, что такое физическая нагрузка.

Благодаря упорству Алена вернула себе тело, каким оно было до родов. Фото: личный архив Алены Пашковой

Цель – сбросить вес целого человека

Сегодня сибирячка не представляет себя без спорта, когда сынишка подрос, удалось вернуться к тренировкам с инструктором- пять раз в неделю плюс бассейн. Свободный день у мамочки лишь в воскресенье. Как результат: - 35 килограммов за 9 месяцев.

- Я смогла вернуть себе тело, каким оно было до беременности, - радуется Алена. – Но мой идеальный вес – 68 килограммов. То есть лишних во мне еще 15. Мотивирует мысль, что к следующей весне в целом я сброшу с себя целого человека.

В планах у молодой мамы не только сбросить 50 кг, но и начать заниматься спортом профессионально. Фото: личный архив Алены Пашковой

В Иркутске эффектная длинноволосая блондинка известна как астролог. Она помогает людям понять, что им говорят звезды. По словам прогнозиста, даже похудение может быть частью судьбы и принести в жизнь новые повороты.

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