Сибирячка скинула 30 килограммов, бросила работу бухгалтера и заставила похудеть всю семью

Сибирячка сбросила 30 килограммов, бросила работу бухгалтера и заставила похудеть всю семью. Фото: личный архив Аюны Банзаровой

Вчера – бухгалтер в Улан-Удэ, измученная сочетанием «работа-дом», мечтающая о внешности модели и избавлении от ненавистного 54-го размера одежды, а сегодня – фитнес-инструктор в Санкт-Петербурге, свободный художник, работающий сам на себя, и обладательница умопомрачительной фигуры 42-го размера. Это все о 41-летней Аюне Банзаровой!

Осталась с ребенком на руках и без копейки в кармане

- Раньше я не комплексовала из-за своей полноты, - признается корреспонденту «КП» - Иркутск» Аюна Банзарова. - Ела все подряд - торты, булки, пельмени, картошечку. Родственники с друзьями уверяли, мол, тебе и так идет.

Пышка с рождения, Аюна Банзарова, в 41 год стала выглядеть моложе, чем в 25. Фото: личный архив Аюны Банзаровой

С таким рационом совсем неудивительно, что в 20 лет сибирячка весила уже около 70 килограммов при росте 164 сантиметра. Менее объемных форм удалось лишь в университете и то лишь по одной причине: студент - не студент, если он сыт. Девушке попросту часто было нечего есть. Правда, эффект от вынужденного голодания, как несложно догадаться, был кратковременным.

- В студенчестве я познакомилась со своим первым мужем, - вспоминает сибирячка. – Только сейчас я понимаю, почему стали парой. Он - единственный, кто обратил на меня внимание. Я ведь всегда была полной…

Сибирячка к 20 годам весила 70 килограммов при росте 164 см. Фото: личный архив Аюны Банзаровой

В 20 лет Аюна узнала, что станет мамой. За время беременности она набрала 20 с лишним килограммов и сменила 48 размер на 54-й.

- Иногда, рассматривая свой отвисший живот и широкие бедра, я задумывалась о том, чтобы сбросить вес, - рассказывает уланудэнка. - Заваривала в кружке по 10 пакетиков чая для похудения, травила себя «волшебными» пилюлями, жгла кожу горячим обертыванием, ставила клизмы и пробовала абсолютно все нашумевшие диеты. Результат? Один в один: 5 килограммов уходило, через неделю возвращалось 7. Затем пару недель жила на одной гречке и обезжиренном кефире – в общем, просто голодала.

С помощью разных экспериментов над собственным телом женщине удалось сбросить 10 килограммов. Аюна вспоминает: «Гордилась, жуть!» Но фигура все равно была далека от идеала. А затем и вовсе любовь к булкам и тортам взяла верх, и молодая мама вернулась в уже привычный 54 размер.

Помимо войны с лишним весом в жизнь Аюны пришли другие трудности. Муж бросил женщину с маленьким сыном на руках без копейки в кармане. А позже выяснилось, что бывший супруг был должен крупную сумму денег и выплачивать ее не собирался. Долги тоже легли на плечи матери-одиночки. С тех пор сибирячка ничего не слышала об отце своего ребенка.

Задумалась после замечания шефа

- Я до сих пор не знаю, почему эти слова так повлияли на меня, но они изменили мою жизнь, - признается Аюна Банзарова «КП» - Иркутск», вспоминаю встречу судьбоносный разговор со своим начальником. – В тот день я, как обычно набрала в столовой разных булок и хотела попить чай. Мой бывший директор занимался большим теннисом и всегда находился в хорошей форме. Помню, как он сел за мой стол и поинтересовался, сколько во мне лишнего веса. В голове крутилось: «30 килограммов», но правду сказать постыдилась. Затем он произнес: «Наше тело – это багаж, которое мы тащим за собой всю жизнь, а чем тяжелее этот багаж, тем короче наш путь».

Женщина пыталась худеть с помощью таблеток и чая, но это давало кратковременный эффект. Фото: личный архив Аюны Банзаровой

29-летнему бухгалтеру фраза, словно открыла глаза. Булка с повидлом так и осталась недоеденной. И на обед Аюна в тот день не пошла. А с работы домой возвращалась уже пешком. Несколько километров прошагала. Решила, во что бы то ни стало сбросить вес.

- Диетами себя больше не мучала, - говорит Аюна. - Решила правильно питаться и усиленно заниматься спортом. По вечерам прыгала на скакалке до седьмого пота, а по ночам, когда на улицах было пусто, бегала. Боялась, что утром прохожие увидят и засмеют.

Так, всего за 10 месяцев женщина сбросила ненавистные 30 килограммов. Из пышки 86 кило превратилась в худышку с весом 56.

- Мне хотелось кричать на весь мир: «Смотрите, я худая!». Надевала опасно короткие юбки, о которых даже стыдно вспоминать, - смеется Аюна Банзарова. - Прожив до 29 лет в толстом теле, хотелось ловить восхищенные взгляды. Однако все было не так безоблачно. В обтягивающих джинсах и платьях я выглядела просто прекрасно, но приходя домой, я смотрела на себя в зеркало без одежды и… отражение снова разочаровывало. Кожа на руках и ногах жутко обвисла. Попа и грудь ушли вместе с жиром. Я была похожа на скелет.

Несколько лет женщина поддерживала форму с помощью тренировок в спортзале. Мышцы приходили в тонус, но очень медленно. Сибирячка грешила на генетику, мол, от природы не дано иметь фигуру - песочные часы и сочные формы. Так продолжалось несколько лет. Аюна начала пробовать себя в роли тренера – с 8 до 17:30 работала бухгалтером, а после, до позднего вечера, занималась спортом с подругами.

- Делала все бесплатно – для опыта. Хотя многие вскоре сами предлагали деньги за занятия. Желающих становилось все больше и больше – сначала это были только подруги, затем подруги подруг и так далее. Девочки упрашивали меня бросить постоянную работу, чтобы заниматься с ними целыми днями. Решиться было непросто, но на меня смотрели десятки глаз неуверенных в себе женщин, которым требовалась моя помощь. Я получила образование фитнес-инструктора и в марте этого года написала заявление об увольнении. Меня умоляли остаться, но пути назад уже не было.

Заставила похудеть сына и невестку

Сегодня сыну Аюны 21 год. Мэргэн, как и его мама, всю жизнь мучился с лишним весом и комплексами. В 9-м классе подростку врачи поставили диагноз – 3-я степень ожирения. На весах стрелка приблизилась к отметке в 130 килограммов. Женщина водила ребенка по психологам и клиникам, но там разводили руками.

С помощью мамы Мэргэн сбросил 49 килограммов за полгода. Фото: личный архив Аюны Банзаровой

После окончания школы подросток поступил в колледж, но через два дня заявил, что больше туда не вернется. Аюна предполагает, что в новой группе Мэргэна задели за живое по поводу его внешности. Сын так и не рассказал матери, что произошло несколько лет назад. Однако это стало отправной точкой к глобальным переменам и в жизни подростка.

- За полгода сын похудел на 49 килограммов, - хвастается Аюна Банзарова. – Сейчас его не узнать – поджарый качок! Все это результат совместной работы.

Взялась женщина и за свою невестку. Мэргэн познакомился со своей девушкой в университете. А когда впервые привел ее домой, она носила 46 размер одежды. Парень уговорил одногруппницу ходить вместе в спортзал, а Аюна порекомендовала правильное питание. Позже 20-летняя студентка сама пришла на тренировки к своей свекрови и сбросила 10 килограммов.

Единственный, кто не поддается на заразительный пример активной сибирячки - ее муж. Мужчина обожает вкусно поесть, поэтому его вес часто качается из стороны в сторону +-15 килограммов.

К слову, познакомились будущие супруги на работе. Аюна сразу заметила 20-летнего парня, который устроился в их фирму. В тот момент женщине было 28 лет, а война с лишним весом в ее жизни еще не началась. Однако позже мужчина признался, что Аюна приглянулась ему с первых дней, а ее килограммы его не смущали. Когда сибирячка похудела на 30 кило, ее коллега этого даже не заметил.

Бросила все и переехала в город мечты

На этом кардинальные перемены в жизни 41-летней сибирячки не закончились. Получив образование, женщина поняла, что мешало ей сделать тело не просто худым, а красивым. За пару месяцев фигура уланудэнки снова изменилась до неузнаваемости и приблизилась к заветным 90-60-90.

Бросив работу бухгалтера, Аюна Банзарова стала фитнес - инструктором в одном из залов города.

- Я кинула клич на своей странице в Инстаграм и за 2 часа набрала в группу 40 человек, - вспоминает уланудэнка. – Еще 40 человек остались «за бортом» и ждали, когда освободится место. Так я проработала 2 месяца, но желающих оказалось слишком много. Очереди продолжали расти, и я начала думать, как уместить всех женщин в одном зале – их было около сотни!

Выход из ситуации подсказала пандемия. Сибирячка приняла решение проводить тренировки онлайн – прямиком из дома. Аюна в соцсетях запускает прямой эфир, к которому присоединяются клиентки сибирячки. Женщины живут по всему миру - помимо Иркутской области и Бурятии, в США, Корее и Африке.

- Чаще всего девушки и женщины, которые ко мне обращаются, мечтают перестать пробегать мимо зеркала и начать останавливаться перед ним, чтобы любоваться своим отражением.

Новый формат работы позволил женщине переехать в город мечты – Санкт-Петербург, в котором когда-то жил старший брат Аюны Банзаровой. В северной столице семья купила квартиру и планирует остаться там навсегда.

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