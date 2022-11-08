Наталия Кузнецова называет себя Амазонкой. Фото: личный архив.

- Оглядываются ли прохожие на мою фигуру? Нет, я же не хожу по улице в позе «двойной бицепс» или широко расставив руки, будто «потерявшая арбузы», и не ношу майки в любое время года, - смеется 31-летняя бодибилдер Наталия Кузнецова. - Скорее, узнают в лицо.

Наталия - женщина необыкновенная. За ее плечами - десятки побед в спортивных турнирах, мировые рекорды, рекламные контракты с крупными фирмами. А ее рельефной фигуре мог бы позавидовать Шварценеггер в молодости! Настоящая Амазонка, как она сама себя называет. Свою историю она рассказала «КП»-Иркутск.

При больших мышцах у нее удивительно тонкая талия. Фото: личный архив.

Наталия Кузнецова: амазонка, бодибилдер

В детстве была очень худенькой

Наталия родом из Читы. Говорит, что в детстве была очень худенькой и довольно спортивной, - хорошо бегала, плавала. А в тренажерный зал пришла впервые в 14 лет.

- Тренинг в Забайкалье был суровым. Зимой, бывало, в мороз -50 шла пешком 40 минут до зала! - смеется Наталия. - Но мне нравилось заниматься. Ходить в зал - это популярное занятие, да и спортивных секций в моем родном городе в те годы было не так много.

Наталия выступала не только на соревнованиях, но и на сцене Большого театра. Фото: личный архив.

В ее семье, признается, спортсменов не было, так что и девочке особых достижений не пророчили. Но она оказалась на редкость сильной и выносливой. К 17 годам Наталия уже была двухкратной абсолютной чемпионкой Забайкалья по бодибилдингу и пауэрлифтингу, соревнуясь с взрослыми. А затем переехала в Москву, поступила в Академию физкультуры.

Спортивная карьера взлетела вверх. Титулы и звания менялись, как в калейдоскопе: чемпионка и рекордсменка мира, Европы, Евразии по жиму лежа и становой тяге, чемпионка мира и рекордсменка по армлифтингу, три мировых рекорда по жиму лежа и становой тяге, 12 европейских и национальных рекордов в жиме лежа и становой тяге, победа в самых престижных мировых соревнованиях по бодибилдингу… Поднять 280 кг веса - для нее легче легкого!

Амазонка говорит, что прохожие на ее фигуру не оборачиваются, а вот в лицо иногда узнают. Фото: личный архив.

И актриса, и модель

- Но для меня куда волнительнее и интереснее выйти на сцену Большого театра, чем на очередное спортивное мероприятие, - удивляет Наталия.

В 2016 году силачку пригласили играть в Большой театр. У нее была эпизодическая роль в опере «Манон Леско» - мускулистая амазонка-пленница, которая символизирует силу и желание никогда не сдаваться. Зрители не могли отвести глаз!

В ее соцсетях - миллион подписчиков. Фото: личный архив.

А спортивные бренды по всему миру приглашают ее поработать в качестве модели. За год Наталия успевает побывать на съемках в паре десятков стран! Сейчас, когда коронавирусные ограничения сняты, она снова ездит по миру, снимается, выступает на семинарах.

- Думаю, так я вношу больший вклад в развитие спорта, чем бесконечным участием в шоу. Ведь бодибилдинг - это очень субъективный вид спорта, где практически нет четких критериев, и одинаково авторитетно можно объяснить и первое, и шестое место, - уверена Амазонка.

Благодаря спортивной карьере она побывала во многих странах. Фото: личный архив.

Мускулы не мешают быть женственной

А что на личном фронте?

- Вниманием я никогда не была обделена, - улыбается Наталия Кузнецова. - С мужем мы познакомились изначально в интернете. Но простая симпатия очень быстро переросла в большое чувство. В прошлом он, кстати, спортсмен-борец. Сейчас тренируется исключительно в свое удовольствие, но держит себя в приличной форме. И очень мне помогает, поддерживает.

На вопрос, как другие люди относятся к необыкновенной фигуре, отвечает:

- Я не $100, чтоб нравится всем. Я профессиональная спортсменка, на сегодня одна из самых узнаваемых в мире.

Возвращаться в обычную фигуру Наталия не желает. Фото: личный архив.

У нее миллион подписчиков в соцсетях, фотографии собирают тысячи лайков и комментариев, подписчики заваливают комплиментами. Еще бы! Ведь сильное мускулистое тело не мешает ей быть женственной. Открытые купальники, нежные наряды, украшения, пирсинг и макияж - все, как полагается. Хотя, по ее словам, есть в бодибилдинге участницы, которые, наоборот, стремятся выглядеть брутальными и только перед выходом на сцену вспоминают о том, что нужно сделать макияж и надеть бюст.

Несмотря на большие мускулы, она сохраняет женственность. Фото: личный архив.

Вернуться в обычную форму? Ни за что!

Что ни говори, а достичь таких форм - дано не каждому. Наталии Кузнецовой помогла природа.

- Удачные крепления мышц, их длина, глубина, тонкие колени, узкая талия - это не тренируется. С этим нужно родиться, - уверена спортсменка. - Именно эти пропорции и создают самый сильный визуальный эффект. Простым наращиванием мышц к этому не придешь.

Вниманием она никогда не была обделена. Фото: личный архив.

Свои обхваты и вес амазонка Наталия Кузнецова не называет - говорит, что особо за этим не следит, да и параметры постоянно меняются. Но и по фотографиям понятно, насколько у нее нестандартная фигура. Трудно ли подобрать одежду?

- Сложностей почти нет. Вещи нужно мерить, все зависит от модели и ткани. Единственное, с чем сталкиваюсь - талия у меня намного уже, чем в стандартной одежде, - рассказывает спортсменка. - Возвращаться в обычную форму точно не хочу, хотя это и было бы легко. Все-таки спортивное, сильное тело - это совсем другое качество жизни.

Спортом Наталия начала заниматься с 14 лет. Фото: личный архив.

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