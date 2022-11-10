«Прощайте, муж и 20 лишних килограммов!»: сибирячка похудела назло супругу-изменщику и круто повернула жизнь

Анастасия Пшеничникова из Братска Иркутской области - настоящая звезда соцсетей. Фото: из личного архива героини публикации

Анастасия Пшеничникова из Братска Иркутской области - настоящая звезда соцсетей. Тысячи подписчиков, восхищенные комментарии собирает каждое ее фото. Еще бы! О таких рельефах тела мечтает действительно каждая девушка. А еще 7 лет назад сибирячка выглядела совсем иначе. Кто мог подумать, что эта яркая уверенная в себе блондинка со сногсшибательной фигурой утопала в комплексах из-за лишнего веса.

От 97 к 64 килограммам

- Если честно, я всегда мечтала работать учителем физкультуры. Но родители настояли на образовании медсестры, - начинает свою историю 33-летняя сибирячка. – Спортом увлекалась с детства. С шести лет занималась атлетикой. В школе и медколледже была капитаном команды по волейболу и баскетболу. А потом получила диплом, нужно было думать о хлебе насущном, а не об увлечениях. О спорте пришлось забыть…

Получить работу по специальности тогда сразу не вышло, поэтому девушка устроилась кассиром в магазин. Малоподвижный образ жизни и постоянные перекусы привели к тому, что Анастасия постепенно начала набирать вес. Вскоре она встретила молодого человека, с которым мечтала прожить с ним всю жизнь. А еще через некоторое время девушка узнала радостную новость: она станет мамой! Но беременность «подарила» и лишние килограммы.

Анастасия ненавидела свое тело и всеми способами пыталась похудеть. Фото: из личного архива героини публикации

- Рожать пошла с весом в 97 килограммов! Это мой исторический максимум при росте 174 сантиметра, - вспоминает сибирячка. – После выписки из роддома весила 87 килограммов. У меня был жирный живот, а талия отсутствовала вовсе. Была такой сочной бомбитой! Я ненавидела свое тело и всеми способами пыталась похудеть. Но делала это неправильно! Отказывалась от еды, перетягивала себя корсетами. И муж постоянно называл меня жирной. Говорил, что в 25 лет я выгляжу как тетка. В общем, вселил кучу комплексов…

Но именно такое отношение мужа, как признается героиня, и послужило стимулом к переменам. Молодая мама решила кардинально изменить свою жизнь, а вместе с ней и себя. На тот момент семья жила в маленьком поселке Янталь Усть-Кутского района. Анастасия воспитывала сына и работала медсестрой, а в свободное время изучала основы правильного питания и систему тренировок. А потом и вовсе решила открыть в местном ДК группу для желающих заняться фитнесом.

- Это было сделано в первую очередь для того, чтобы просто для компании, - признается Анастасия. – Первая группа состояла из 12-ти человек. Вместе нам было гораздо проще добиваться результатов, давать стимул друг другу, поддерживать, не срываться.

В свободное от работы время Анастасия изучала основы правильного питания и систему тренировок. Фото: из личного архива героини публикации

Постепенно лишний вес начал исчезать. За год Анастасии удалось скинуть целых 20 килограммов! Помогли пробежки на свежем воздухе и ограничения в питании. Женщина отказалась от сладостей, жирных продуктов и употребления алкогольных напитков. Но, вопреки ожиданиям, после такого грандиозного преображения отношение мужа к Анастасии не изменилось. Более того, она как признается, ей часто приходилось терпеть издевательства от супруга, его гулянки и измены. Вскоре она подала на развод, забрала ребенка и переехала к родителям в Михайловку.

Жизнь с чистого листа

На новом месте Анастасия уже точно знала, как будет действовать дальше. Утроилась медсестрой в детский сад, а по вечерам снова спешила на тренировки в местный ДК к новым подопечным. Только теперь помимо физических нагрузок в план занятий была включена медитация. На своем примере тренер помогала каждой женщине поверить в себя и настраивала их на успех.

Молодая мама решила кардинально изменить свою жизнь, а вместе с ней и себя. Фото: из личного архива героини публикации

- Спустя время мне стало тесно находиться в поселке, - рассказывает Анастасия. – Основная работа уже не приносила удовольствие, а развиваться в теме спорта было негде. Поэтому решила, что это знак для того, чтобы двигаться дальше. Я переехала в Братск и стала искать работу тренером. Да, у меня не было профессионального образования. Я самоучка. Но было огромное желание! Я разослала резюме по нескольким спортивным клубам и к счастью, нашла свое место!

Вскоре девушка отучилась на тренера и нутрициолога – эксперта по питанию. Помимо заветных «корочек», Анастасия обрела и любовь. Кстати, там же, в клубе, среди гантелей и тренажеров. Новый муж тоже тренер. И именно он привел Анастасию в профессиональный спорт. Благодаря его поддержке, она стала кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Главное – любовь к себе!

На сегодняшний день Анастасия ведет занятия в двух студиях группового тренинга, персональные занятия и развивает собственный проект. Результаты ее клиенток впечатляют. Но при этом тренер не заставляет их сидеть на жестких диетах.

- Я выстроила собственную систему питания. Я не заморачиваю своих девочек считать калории, БЖУ. Жесткие ограничения приведут лишь к временным результатам, - разъясняет Анастасия. – Всегда все можно! Просто на какое-то время нужно очистить свой организм, например, от сахара или кофеина, и начать понимать, что нужно есть, чтобы быть счастливой! Любите сладкое? Замените его на протеиновые батончики, печенье или ПП-десерты (ПП – полезное питание – прим. Ред.). Сейчас с питанием проблем нет. А вот когда я только начинала худеть, порой даже приходилось ограничивать себя в общении с друзьями и родными, ведь они ели все вредное, а я боялась сорваться за компанию.

Анастасия отучилась на тренера и нутрициолога – эксперта по питанию. Фото: из личного архива героини публикации

Но осиная талия и накаченный пресс – это не главное, к чему старается привести своих клиенток Анастасия. Она подталкивает женщин и изменить сознание, настроение, образ жизни и привычки.

- Полюбить себя намного сложнее, чем просто сбросить вес, - заключает Анастасия.

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