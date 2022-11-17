Как сложилась судьба отважной бортпроводницы, которая спасла 43 пассажира в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии

Спустя 7 месяцев после авиакатастрофы Елена вновь вышла на любимую работу. Фото: из личного архива Елены Лапуцкой

- Я продолжаю работать там же, в авиакомпании «Ангара», - рассказывает Елена Лапуцкая. – Хотя после того как мое имя прогремело на всю страну, многие крупные авиакомпании предлагали работать у них. Но я не стала изменять «Ангаре».

Дата 27 июня 2019 года навсегда останется в памяти бортпроводницы авиакомпании «Ангара» Елены Лапуцкой. В тот день женщина спасла 43 человека во время крушения Ан-24 в Нижнеангарске.

Напомним, авиалайнер при заходе на посадку в аэропорту на высокой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Командир воздушного судна и бортмеханик погибли на месте. Елена Лапуцкая была единственным бортпроводником на том злосчастном рейсе. Но женщина действовала решительно! Сразу же после столкновения со зданием, еще перед тем, как самолет загорелся, она быстро открыла заднюю дверь и помогла всем пассажирам выбраться наружу. И только после того как люди оказались в безопасности, Елена покинула горящий авиалайнер. Осенью 2019 года бортпроводница получила медаль «За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

С момента авиакатастрофы прошло уже почти 3,5 года. Фото очевидца Геннадия Лыткина

- С момента авиакатастрофы прошло уже почти 3,5 года. Конечно, я уже легче переношу пережитое, - признается Елена. - Но я часто возвращаюсь в тот день, вспоминаю его в деталях. Особенно, если летаю в Бурятию, в Нижнеангарск. По-другому просто невозможно. Время хоть и лечит, но не вычеркивает из памяти все моменты. Я вспоминаю своих погибших коллег. Мне их не хватает.

Во время авиакатастрофы Елена получила перелом ребер, многочисленные ушибы и синяки. Требовалось время, чтобы полностью восстановиться после пережитого. А спустя 7 месяцев Елена вновь вышла на любимую работу. Женщина признается, что страха возвращаться в небо у нее не было.

- Я достаточно сильный человек. И я точно знала, что как только я восстановлюсь, я выйду на работу, - рассказывает Елена. – Я считала так: что если я пройду медкомиссию и врачи допустят меня к работе, значит я точно должна летать! Другой вопрос, что если бы все же меня не допустили, то мне бы пришлось искать работу на земле. Но честно говоря, я даже не рассматривала такие варианты. Я работаю бортпроводницей уже больше двадцати лет и просто не представляю себя на земле!

Все эти годы Елена поддерживает отношения с некоторыми из своих спасенных пассажиров. Пережитая трагедия объединила людей. Они часто общаются, интересуются новостями, поздравляют с праздниками и другими важными событиями в жизни друг друга. Но при личной встрече, все они невольно возвращаются в тот июньский день, делятся воспоминаниями и до сих пор осмысливают пережитое. Елена признается, что после случившегося, многие из них кардинально пересмотрели свои взгляды на жизнь.

Сама Елена невероятно счастлива. В сентябре этого года она вышла замуж за любимого человека. Ее супруг тоже из сферы авиации, работает пилотом. Они познакомились еще 17 лет назад. Но судьба распорядилась так, что отношения между ними начались три года назад. Пара расписалась во время совместного отпуска в красивейшем городе страны – Санкт-Петербурге. А после регистрации новобрачные отметили свое событие в кругу близких друзей и коллег.

- Наша семейная жизнь протекает хорошо, - улыбается в разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск» Елена. – Жаль только, что видимся редко. Муж летает в Москве, а я в Иркутске. Стараемся подстраивать наши рабочие графики так, чтобы побыть вместе. Что помогает сохранить наши отношения на расстоянии? Наверное, это безграничная любовь к небу, к работе, к самолетам и путешествиям!

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