«Ты спас мне жизнь!»: студент из Бурятии закрыл собой кондуктора от дебошира с ножом

Фото: пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

Поездка в общественном транспорте обернулась настоящей криминальной схваткой. Инцидент произошел в Кемеровской области. Артем Потемкин, выпускник одной из сельских школ Бурятии, а сейчас курсант Кузбасского института ФСИН России возвращался на автобусе в общежитие. Вместе со своим однокурсником Даниилом Самаром молодые люди добирались на автобусе. В это же время в салон вошел изрядно выпивший мужчина.

- На просьбу кондуктора оплатить проезд, тот ответил отказом в грубой форме. Более того, вел себя агрессивно, явно напрашиваясь на конфликт, – рассказали в пресс-службе Кузбасского института ФСИН России.

В какой-то момент Артем увидел - у пьяного дебошира в руке припрятан нож. Мужчина замахнулся им на пожилого контролера, но студент успел вовремя среагировать. Он заблокировал руку, в которой находилось оружие, а после прижал нападавшего к стене салона, не дав ему тем самым нанести удар. На помощь другу поспешил и Даниил. Вдвоем они вытолкнули хулигана из автобуса, задержали его и вызвали сотрудников полиции.

- Спасибо! Ты спас мне жизнь! – кондуктор не мог сдержать чувств и обнял Артема. Без помощи курсанта пожилой мужчина явно бы не смог дать отпор преступнику.

Смелый поступок молодых людей не остался без внимания. В управлении по транспорту и связи администрации города Новокузнецка поблагодарили парней за активную жизненную позицию и вручили им благодарственные письма.

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