Снова может улыбаться. Мама избитого взрослым мальчика из Улан-Удэ рассказала о состоянии сына после операции

Сегодня Намсалма с сыном вылетают обратно домой. Фото: из личного архива Намсалмы Цыденовой

- Тимур после операции чувствует себя бодро. У него еще немного побаливают десны, но в целом состояние у сына удовлетворительное. Он рад, что может улыбаться и хочет скорее вернуться в школу!

Намсалма Цыденова счастлива. Три дня назад, в Москве, врачи провели ее 12-летнему сыну, Тимуру Дугданову операцию по трансплантации зубов.

Напомним, несколько недель назад шестиклассник пострадал в результате громкого конфликта, который разгорелся на территории одной из школ в Улан-Удэ. Мальчика жестоко избил 35-летний мужчина. Он вмешался в детский конфликт, который завязался между Тимуром и еще одним подростком. Как выяснилось позже, таким образом мужчина пытался заступиться за своего сына. В результате, шестиклассник лишился двух передних зубов, получил сотрясение мозга и долгое время мог есть только через трубочку. Однако судмедэксперты постановили, что это всего лишь вред здоровью легкой степени, поэтому материалы дела были направлены в мировой суд.

Несколько недель родители Тимура пытались добиться справедливого наказания для обидчика своего сына, а вместе с этим собрать деньги на операцию по трансплантации зубов. Врачи предложили поставить не временные импланты, а трансплантировать Тимуру его же зубы с нижней челюсти. Но сумма требовалась не маленькая – 360 тысяч рублей, а для семьи, в которой помимо Тимура воспитываются еще четверо детей, практически неподъемная. Помогли неравнодушные земляки! Благодаря сбору в соцсетях и огласке этой ситуации операцию все же удалось провести.

- На все ушло около трех часов. Тимур был под общим наркозом, - рассказывает Намсалма Цыденова. – Сложность была лишь в том, что после травмы прошло уже больше двадцати дней и лунки почти зажили. А врачи рекомендуют делать это сразу. Но все прошло хорошо! Мы получали очень много слов поддержки от друзей, одноклассников Тимура, коллег. Это очень приятно! Тимур может улыбаться, но еще около трех месяцев потребуется на восстановление. Сыну нельзя будет жевать передними зубами и употреблять твердую пищу.

Пока мать с сыном были в Москве, семья получила еще одно хорошее известие. В Следственном комитете России все же возбудили новое уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Намсалма писала обращение председателю СК Александру Бастрыкину и он взял это дело под свой контроль.

Сегодня Намсалма с сыном вылетают обратно домой. Но уже в декабре им снова придется вернуться в клинику. Операция – лишь первый этап в восстановлении зубов. Еще потребуется два, общей стоимостью около 120 тысяч рублей. Это не считая затрат на перелеты и проживание. Поэтому семья вновь надеется на поддержку земляков. А сам Тимур уже завтра планирует вернуться в школу.

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