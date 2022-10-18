12-летнего сына Тимура избил взрослый мужчина прямо на территории школы. Фото: из личного архива Намсалмы Цыденовой.

ЧП, которое произошло в Улан-Удэ, всколыхнуло жителей города. Вечером одиннадцатого октября шестиклассники устроили потасовку возле школы. Двое пацанов всерьез взялись выяснять отношения - в 12 лет такое бывает, и достаточно часто. Неожиданно рядом появился мужчина, отец одного из мальчиков. Он приехал за сыном, а тут ребенка обижают. Папаша не придумал ничего лучше, как не просто оттащить детей друг от друга, а наказать малолетнего обидчика. И применил силу. Дело об избиении взрослым школьника в Бурятии уже рассматривала полиция, им занялась детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина.

Избиение взрослым школьника в Бурятии: как себя чувствует мальчик

- Сын ест теперь только через трубочку. У него нет двух передних зубов, рот открывает с трудом, а боли в груди усилились. Разве это похоже на легкий вред здоровью? - недоумевает Намсалма Цыденова.

Из кабинета хирурга - в зал суда, оттуда снова к врачу - уже к травматологу. Так теперь выглядит обычный день жительницы Улан-Удэ Намсалмы Цыденовой. Неделю назад ее 12-летнего сына Тимура избил взрослый мужчина. Случилось это прямо на территории школы.

- Мне позвонила учитель сына и сказала, чтобы я срочно ехала в школу. Мол, Тимуру выбили зубы, - с дрожью в голосе вспоминает прошлый понедельник Намсалма Цыденова. – Я немедленно примчалась. Прибегаю в школу и вижу, что сын сидит весь в крови! Что случилось, объяснить не может, во рту море крови. Рядом стоят его одноклассники, они были свидетелями. Перебивая друг друга, они и рассказали, что произошло.

Как выяснила Намсалма Цыденова у ее сына случился конфликт с другим учеником. И возник он не внезапно, продолжался какое-то время. Одна из стычек между детьми закончилась потасовкой. Во время нее за вторым мальчиком приехал отец. Все увидел и решил заступиться за сына, причем с кулаками…

- На камерах видеонаблюдения четко видно, как он пинал моего ребенка в живот, в грудную клетку, бил в челюсть. И это бы продолжалось до тех пор, если бы не прохожий мужчина, который решил защитить сына, - рассказывает Намсалма. – Из школы мы сразу же поехали в больницу. Тимур, видимо, был в состоянии шока, поэтому сначала даже ничего не ощущал. Сейчас же боли усилились. При резких движениях начинает беспокоить грудная клетка. Он не может самостоятельно есть. Теперь мы измельчаем для него еду в блендере. Он сильно шепелявит и мне, порой, даже непонятно, что он говорит.

Родители Тимура пытаются добиться справедливого наказания для обидчика своего ребенка. Фото: из личного архива Намсалмы Цыденовой.

Избиение взрослым школьника в Бурятии стало предметом разбирательств. Шестикласснику провели судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты постановили, что мальчику нанесен легкий вред здоровью. Дело закрыто и уже передано мировым судьям. Но Намсалма Цыденова с таким решением не согласна, ведь травмы у ее ребенка оказались намного серьезнее, чем написано в документах. Тимуру требуется операция в Москве. Вылетать в столицу нужно уже на этой неделе, пока не зажили лунки и не началась деформация челюсти. Но лечение не из дешевых. Только на проведение первого этапа процедуры необходимо 360 тысяч рублей. К этому нужно прибавить затраты на перелет и размещение в гостинице. Таких денег у семьи нет. Помимо Тимура супруги воспитывают еще четверых детей. Жители Улан-Удэ объявили в социальных сетях сбор средств, чтобы помочь пострадавшему ребенку. Многие из них недоумевают, почему такие серьезные последствия квалифицируются всего лишь как «легкий вред здоровью?». Редакция «КП-Иркутск» обратилась за комментарием в ГУ МВД Республики Бурятия.

- Важно понимать - полиция не проводит самостоятельно судебно-медицинскую экспертизу, - комментируют в МВД. - Мы лишь назначаем ее. Результаты показали, что это легкий вред здоровью. Это 115 статья УК РФ. И она относится к компетенции мировых судей. Мы собрали все материалы дела, опросили свидетелей, отсмотрели камеры видеонаблюдения и отправили все в суд для принятия решения, комментируют ситуацию в ведомстве.

Пока школьник восстанавливается дома. Одноклассники практически каждый день навещают пострадавшего мальчика, приносят бананы и детские пюре. Намсалма же пока пытается добиться справедливого наказания для обидчика своего ребенка. Женщина готовит ходатайство о пересмотре дела и оспаривании результата судебно-медицинской экспертизы. Как утверждает женщина, ни сам нападавший, ни его семья на контакт с ней до сих пор так и не выходили.

- Ходатайство о пересмотре дела удовлетворили, - говорит Намсалма. – Назначена доследственная проверка.

КСТАТИ:

Избиение взрослым школьника в Бурятии: мнение эксперта

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина потребовала пересмотра дела.

- Разборки взрослого с ребенком, применение физической силы, причинение вреда здоровью, проявление насилия к детям на глазах детей. Подобные действия взрослых недопустимы, противоречат нормам морали и закона. Для проверки законности принятого полицией решения мною направлено обращение в прокуратуру республики. В своем обращении также попросила дать оценку законности выводов экспертизы, организовать повторную экспертизу, исходя из заключения которой дать оценку действиям мужчины по другим статьям уголовного закона.Считаю, что нужно также дать правовую оценку действиям мужчины по применению физической силы в присутствии детей и собственного ребёнка, комментирует ситуацию правозащитница.