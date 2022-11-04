СК России взял на контроль дело об избиении шестиклассника взрослым в Улан-Удэ

Следователи возбудили новое уголовное дело. Фото: из личного архива Намсалмы Цыденовой.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении шестиклассника взрослым в Улан-Удэ. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, громкий конфликт, главным пострадавшим в котором стал 12-летний Тимур Дугданов, произошел 11 октября. Шестиклассника жестоко избил 35-летний мужчина - отец его одноклассника. Инцидент произошел прямо на территории школы. Между детьми завязался конфликт, и отец одного из мальчиков решил заступиться за сына. Причем, кулаками. Мужчина нанес Тимуру несколько ударов. В результате ребенок получил сотрясение мозга и лишился двух передних зубов.

Как сообщала «КП-Иркутск», судебно-медицинская экспертиза постановила, что мальчику причинен легкий вред здоровья. После чего материалы проверки отправили в мировой суд, где было принято решение о прекращении уголовного дела. Мама пострадавшего с таким решением не согласна. Ведь в течение нескольких недель Тимур мог есть только через трубочку и до сих пор испытывает проблемы с процессом пережевывания пищи. Мальчику требуется дорогостоящая операция по трансплантации зубов, которая на днях будет проведена в Москве. Для сбора средств семья обратилась за помощью к землякам.

- Только в столичной клинике нам предложили не временные импланты, а постоянные. Временные - это бы означало, что ребенок больше бы не смог нормально жевать и есть твердую пищу. А ему ведь всего 12 лет! Мне больно видеть, когда мой ребенок испытывает какие-то неудобства или ограничивает себя в чем-то. В Москве врачи трансплантируют ему его же зубы. Один возьмут с верхней челюсти, второй - с нижней. Со временем они приживутся, и он сможет полноценно жевать, - поясняет мама мальчика, Намсалма Цыденова.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, к возобновлению предварительного следствия по уголовному делу и проведению объективного расследования. Следователи возбудили новое уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шестикласснику из Бурятии, которому выбил зубы отец сверстника, собирают деньги на операцию (подробнее)

Мать жестоко избитого в Бурятии взрослым школьника рассказала о состоянии сына (подробнее)

Трое детей остались без мамы: продавца в Бурятии зарезали прямо за прилавком магазина (подробнее)