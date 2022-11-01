Шестикласснику из Бурятии, которому выбил зубы отец сверстника, собирают деньги на операцию

Мальчику предстоит операция в Москве. Фото: из личного архива Намсалмы Цыденовой

- Сейчас сын чувствует себя лучше, - рассказывает мама 12-летнего Тимура Намсалма Цыденова. – Рваные раны уже зажили. Он начал самостоятельно есть, а не через трубочку, как раньше. Но некоторую пищу жевать не может, например, мясо, пропускаю через блендер. Также помог курс уколов, лечебный массаж и электрофорез. Готовимся к операции в Москве.

Громкий конфликт, главным пострадавшим в котором стал шестиклассник Тимур Дугданов, случился ровно три недели назад, 11 октября. Мальчика жестоко избил отец его одноклассника. Случилось это прямо на территории школы. Двое шестиклассников выясняли отношения после уроков. Но неожиданно в детскую потасовку вмешался отец одного из них. 35-летний мужчина решил с помощью кулаков наказать обидчика своего сына. За ребенка вступился прохожий. В результате Тимур лишился двух передних зубов. Теперь, вместо того, чтобы наслаждаться осенними каникулами, школьник вместе с мамой готовится к поездки в Москву – на операцию. Вылет назначен на 4 ноября.

- Почему именно Москва? – переспрашивает Намсалма Цыденова. – Только там, в одной из клиник, нам предложили не временные импланты, а постоянные. Временные - это бы означало, что ребенок больше бы не смог нормально жевать и есть твердую пищу. А ему ведь всего 12 лет! Мне больно видеть, когда мой ребенок испытывает какие-то неудобства или ограничивает себя в чем-то. В Москве врачи трансплантируют ему его же зубы. Один возьмут с верхней челюсти, второй - с нижней. Со временем они приживутся, и он сможет полноценно жевать!

Лечение довольно дорогостоящее. Только на проведение первого этапа процедуры требуется 360 тысяч рублей. Семья попросила помощи у земляков и объявила сбор средств. Но нужной суммы на руках у Намсалмы все еще пока нет. Не хватает около 150 тысяч рублей. Семья надеется, что они успеют собрать оставшиеся средства до вылета. В Москве они проведут минимум неделю.

Сам Тимур пока продолжает обучаться в домашнем режиме. Справиться с пережитым стрессом ребенку помогает психолог и поддержка одноклассников.

Мать пострадавшего пытается добиться справедливого наказания для обидчика своего сына. Фото: из личного архива Намсалмы Цыденовой

Помимо того, что Намсалме нужно подготовиться к поездке в столицу, женщина пытается добиться справедливого наказания для обидчика своего сына. Как сообщала «КП-Иркутск», судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что ребенку причинен лишь легкий вред здоровья. После этого полиция передала материалы проверки в мировой суд. Намсалма с таким решением не согласна.

- Мы наняли адвоката и попробуем переквалифицировать это дело по более жесткой статье. Будем настаивать на повторной экспертизе, - рассказывает Намсалма. – Все-таки этот мужчина был сына до такой степени, что выбил зубы! Разве это легкий вред здоровью? И скорее всего, он бы продолжал наносить удары, если бы не вмешался прохожий и не оттащил нападавшего! Кстати, никаких извинений или помощи от него или его семьи я так не получила. Хотя семья читает сообщения в родительском чате, и прекрасно все знают о состоянии моего сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мать жестоко избитого в Бурятии взрослым школьника рассказала о состоянии сына (подробнее)