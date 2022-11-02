Трое детей остались без мамы: продавца в Бурятии зарезали прямо за прилавком магазина

Для многих односельчан Ольга навсегда останется в памяти светлым и добрым человеком. Фото: из личного архива семьи погибшей.

- Я с Олей буквально за два часа до ее смерти разговаривала. Она жаловалась, что как много покупателей, не было буквально ни минутки, чтобы присесть и отдохнуть….

Юлия Денисова не может сдержать слез. Трагедия, которая произошла в селе Старый Онхой республики Бурятия, потрясла не только ее и ее семью, но и других жителей. В тот день, 31 октября, Ольга Сергейчева вышла на смену – она продавец в сельском продуктовом магазине. Ее тело нашли прямо за прилавком - в луже крови… На теле Ольги было множество ударов, их нанесли ножом…

- Все местные знали Олю и любили приходить именно в ее смену. Она ведь давненько там уже работала, - рассказывает сестра погибшей Юлия Денисова. – Я видимо что-то предчувствовала в тот последний разговор... Внезапно спросила у Оли: «Как тебе не страшно работать в этом магазине? Далеко ведь так из дома добираться!». Магазин на окраине села находится. А во-вторых, там же контингент своеобразный заходит порой. А у них как раз камера видеонаблюдения не работала, кнопки охраны в помине никакой нет. А Оля говорит: «Кого бояться? Это же деревня, здесь же все свои! Я знаю, кто и зачем пришел». А через несколько часов мне сообщили, что сестра умерла…

Кто ее убил? За что? Пока информации нет. Официально произошедшее следственные органы не комментируют. В селе же ходят разговоры, что нападение мог совершить один из покупателей. Мол, не хватало деньги на выпивку, а Ольга в долг давать отказалась. Тогда он и достал нож… Но пока это только слухи. А то, что известно точно, - истекающая кровью Ольга только лишь успела набрать «112» и сообщить о случившемся, а после этого потеряла сознание. Женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

У Ольги Сергейчевой остались трое детей - две дочки и сын. Никому из них еще нет 18-ти, самой младшей всего лишь пять лет. Женщина воспитывала их самостоятельно.

- До сих пор не верится! Брат видел тело и сказал, что на ней нет живого места. Ранения на руках, ногах, груди и на спине. Видимо, пыталась сопротивляться или убежать. Кошмар! – восклицает Юлия. - А ведь Оля еще часто брала младшую дочку с собой на работу. А сейчас каникулы и она ее со старшими детьми оставила. А если бы все это произошло прямо на глазах у ребенка!

Сейчас родные погибшей будут решать вопрос с опекунством. Они готовы взять на себя заботу о детях Ольги. Также известно, что у детей есть отец, бывший супруг Ольги.

Семья готовится к похоронам. Они состоятся уже завтра. Проститься с Ольгой придут ее друзья, бывшие одноклассники, соседи. Смерть молодой женщины стала настоящим шоком для жителей Старого Онхоя. Они оставляют многочисленные соболезнования и добрые слова о погибшей в адрес ее близких в соцсетях. Для многих из них Ольга навсегда останется в памяти светлым и добрым человеком.

Тем временем, подозреваемый в убийстве многодетной мамы задержан.

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