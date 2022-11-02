Подозреваемого в попытке зарезать таксиста задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В областном центре произошло задержание 19-летнего парня, которого обвиняют в покушении на убийство. По решению суда он арестован на 2 месяца. Все произошло 30 октября, когда таксист выполнил заказ и привез двух молодых людей в садоводство «Защитник». Один из пассажиров оплачивать поездку отказался и схватился за нож. Он несколько раз ударил водителя, сел за руль авто и скрылся. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Скорую помощь потерпевшему вызвал второй пассажир, который остался на месте происшествия. 33-летний мужчина был экстренно госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое, - рассказали в ведомстве.

В результате в городе ввели план «Перехват». Через несколько часов росгвардейцы обнаружили машину и разыскиваемого в районе остановки «Пионерская».

Напомним, в 2017 году солдата-срочника осудили за убийство, разбой, угон автомобиля и дезертирство. За два года до вынесения приговора ефрейтор сбежал из части в Хабаровском крае. Найти его не удавалось несколько месяцев. Оказалось, что за это время молодой человек добрался до Иркутска. Здесь он и совершил страшное. Убил таксиста, тело спрятал, а затем, прихватив телефон и планшет жертвы, уехал на его авто.

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