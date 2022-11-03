У Ольги Сергейчевой осталось трое несовершеннолетних детей. Фото: из личного архива семьи погибшей

В Бурятии зарезали многодетную мать. Зверское убийство, которое произошло в селе Старый Онхой шокировало многих местных жителей. Близкие и родные погибшей до сих пор не могут поверить в случившееся. Сейчас задержан убийца.

В Бурятии зарезали многодетную мать

В Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве продавца из села Старый Онхой. 33-летнюю Ольгу Сергейчеву в луже крови нашли прямо возле прилавка, в понедельник, 31 октября. Помимо этого, из торговой точки пропали 28 тысяч рублей, четыре бутылки коньяка, а также сумка погибшей с ее личными вещами.

Полицейские незамедлительно объявили розыск подозреваемого и вскоре смогли установить его личность. Нападавшим оказался 24-летний молодой человек. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления.

- Убийство он совершил из-за того, что женщина отказалась продавать ему спиртное, - сообщает, по имеющейся на сегодня предварительной информации, пресс-служба МВД по республике Бурятия. - Мужчина схватил нож и нанес продавцу многочисленные колото-резанные раны, после этого схватил украденное и кинулся наутек. Истекая кровью, женщина успела лишь набрать «112», а после потеряла сознание. Раны оказались несовместимы с жизнью. Ольга скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

После расправы, нападавший, вместе со своей подругой выехал на такси из Старого Онхоя и попытался скрыться в одной из гостиниц Улан-Удэ. Спустя время преступник направился в Иволгинский район, где его и задержали полицейские. У мужчины изъяли сумку погибшей, бутылку спиртного и нож. Большую часть денег он потратил. Мужчина уже признался в содеянном.

Сегодня в поселке простятся с Ольгой Сергейчевой. У женщины остались трое детей. Никому из них еще нет 18-ти. Самой младшей дочке всего пять лет. Женщина воспитывала их самостоятельно. Сейчас близкие Ольги решают вопрос о дальнейшей судьбе детей.

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