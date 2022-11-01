Сибирячку убило смартфоном в ванной. Как такое могло произойти, объяснил физик Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Не может быть! Разве вольт хватит?» - недоумевают пользователи соцсетей, читая новости о том, как 28-летнюю девушку в Усолье-Сибирском убило ударом тока в ванне. Она взяла в руки смартфон, который заряжался, и уронила его в воду… Тело погибшей нашли на следующий день - ее потеряла мама и попросила спасателей вскрыть дверь квартиры.

«КП»-Иркутск попросила физика прокомментировать трагедию.

- Причина в том, что телефон был подключен к розетке, где напряжение - 220 вольт. А вода - проводник тока. Если бы гаджет в этот момент не заряжался, то подобного бы не произошло, - говорит профессор, доктор физико-математических наук, декан физического факультета ИГУ Николай Буднев. - Насколько я помню, это не единственный подобный случай...

Так, прошлой зимой в Братске погибла 12-летняя девочка, тоже принимавшая ванну со смартфоном. Ее нашли держащей в руках провод от зарядного устройства, включенного в сеть. Происходили такие трагедии и в других городах - в Новосибирске в прошлом году от удара током умерла 25-летняя девушка, уронившая в ванну электро-удлинитель, через который заряжался телефон.

Влага и электричество - вещи несовместимые.

- То же самое касается и других устройств. Например, фен, - поясняет Николай Буднев. - Уронили в воду, пока сушили волосы? Ни в коем случае не доставайте сразу! Сначала надо выключить провод из розетки и только потом доставать из воды.

Ну а в Усолье-Сибирском, тем временем, проводят доследственную проверку по факту гибели девушки.

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