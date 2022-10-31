"Ночевал в болоте - там теплее". Сибиряк искал в тайге пропавшую корову и заблудился сам

Парень провел незабываемую ночь в лесу - в пургу и мороз. Фото: предоставлено ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».

Сезон заблудившихся грибников закончился, но тут новая история. Житель села Самара Зиминского района, 26-летний парень, пошел вечером в лес искать пропавшую корову и потерялся сам. Сначала он звонил родным, блуждая по тайге, но позже связь пропала, а домой он так и не вернулся. Его начали искать.

- Погода ухудшалась, начиналась пурга, температура была около -6, - рассказывает спасатель Центрального поисково-спасательного отряда (г. Саянск) пожарно-спасательной службы Иркутской области Иван Толстоухов. - Мы осматривали в полях стога сена, предполагая, что в них молодой человек мог укрываться от холода. Помогли фермеры: в позднее время они слышали лай собак, которые чутко реагируют на присутствие посторонних, даже на значительном расстоянии. Работники сориентировали нас, указав, в какую сторону мог направляться парень.

Спасатели обошли 10 километров тайги и 20 километров лесных дорог вокруг. И оказалось, что фермеры не ошиблись, когда указали в эту сторону - на одной из троп виднелись свежие следы.

На утро парня нашли.

- Ночевал в болоте, там было чуть теплее, - рассказал он. - Но утром вышел в мокрой обуви и обморозил ноги.

Его посадили в служебный «УАЗ», напоили горячим чаем и отвезли в ближайшую больницу - в городе Зима. В целом, чувствует он себя после ночных приключений удовлетворительно.

Ну а спасатели просят жителей Иркутской области не ходить в лес, когда на улице уже морозно. А если все-таки собрались в тайгу, берите яркую одежду по погоде, запасайтесь едой, водой, спичками, а еще свистком и фонарем на случай, если заблудитесь.

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