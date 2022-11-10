Смерть женщины стала трагедией для всех жителей Старого Онхоя. Фото: из личного архива семьи погибшей

- Свыкаемся жить без Оленьки. Тяжело, конечно. Вот позавчера уже девять дней было.

Жители Старого Онхоя в республике Бурятия до сих пор не могут отойти от громкого убийства, которое произошло в их небольшом селе. 31 октября мужчина с ножом напал на 33-летнюю Ольгу Сергейчеву – продавца местного магазина. Несколько раз ударил ее ножом, затем обчистил кассу, украл несколько бутылок коньяка и сумку с вещами Ольги. А после… Исчез, оставив женщину умирать в луже крови… Она скончалась по дороге в больницу, не приходя в сознание.

В Бурятии убили мать троих детей

Убийцей оказался 24-летний молодой человек. «КП» - Иркутск» стали известны новые подробности о нем. В селе, как оказалось, он не местный. В сентябре 2022 освободился из колонии, где отбывал наказание за другое преступление – кражу. В Старом Онхое мужчина поселился в доме своей покойной матери.

- Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным, - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Республике Бурятия. - Посещая тот самый магазин,

он узнал, что в нем находилась лишь одна продавщица, и заметил, где хранилась выручка. 31 октября обвиняемый замыслил разбойное нападение, взял с собой складной нож и отправился в магазин. Выждав момент, когда продавщица зашла в подсобное помещение, последовал за ней, напал со спины и нанес множество ударов по различным частям тела. Потерпевшая в этот момент разговорила по телефону с напарницей и успела крикнуть ей о нападении.

После расправы, мужчина вернулся домой и сразу отправился на такси в Улан-Удэ. Там сначала прятался в гостинице, а потом в арендованном частном доме. Компанию ему составляла 16-летняя подруга. Через несколько дней полиция задержали изверга.

Хоронили Ольгу практически всем селом. Попрощаться с ней пришли родные, друзья, бывшие одноклассники и многие жители Старого Онхоя – даже те, кто мало знал или общался с продавцом. Смерть женщины стала трагедией для всех.

У Ольги Сергейчевой остались трое несовершеннолетних детей. Самой младшей дочери всего лишь пять. Известно, что совсем недавно их к себе забрал отец, бывший супруг Ольги. Мужчина планирует оформить над ними опеку. Но сестра погибшей, Юлия Денисова, надеется, что все же племянники останутся с ней.

- Я тоже хочу быть опекуном. Но не знаю, можно ли это сделать, все-таки у них есть отец. Он исправно платил алименты и родительских прав его не лишали. По закону все верно, - рассказывает Юлия Денисова. – Все-таки горько осознавать, что у меня ничего не осталось от сестры. Только бумажка со свидетельством о смерти. Думаю, что мы придем к какому-нибудь решению.

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