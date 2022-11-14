Школьнику из Иркутской области ампутировали палец после инцидента в школе Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет разберется в обстоятельствах инцидента, произошедшего в одной из школ села Новожилкино Усольского района. В социальных сетях появилась информация о том, что ученик получил травму руки, из-за которой пришлось ампутировать палец на левой руке. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Для проверки всех доводов следственным отделом по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), - рассказали в ведомстве.

Вместе с этим, родители пострадавшего школьника считают, что подросток подвергается буллингу и агрессии со стороны одноклассников. В последующем следователи дадут оценку действиям или бездействию работников образовательного учреждения.

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