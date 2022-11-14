«Сын приехал отдельно, а палец - отдельно» : семикласснику оторвало палец в школе в Иркутской области

Мама мальчика собирается прилечь школу к ответственности в суде. Фото: из личного архива Оксаны Ковальчук

14-летний Савелий перешел в новую школу в селе Новожилкино (Усольский район) четыре года назад. По словам его мамы Оксаны Ковальчук, общение с одноклассниками сразу не заладилось. Но родители в детские конфликты не особо вникали. Мол, возраст такой, сами разберутся. Но все стало еще хуже после того, как в марте 2022 года, Савелий лишился… фаланги пальца.

- Мне даже сразу не сказали, что произошло! – возмущается мама мальчика. – Сказали, что ребенок просто содрал кожу на пальце. И только когда я привезла документы Савелия в больницу, узнала, что ребенок мой приехал отдельно, а его палец отдельно!

Из-за травмы Савелий не может заниматься боксом и бегом, как раньше. Фото: из личного архива Оксаны Ковальчук

Как удалось выяснить матери ребенка, все случилось во время перемены. Савелий находился возле двери, которая ведет на лестницу между этажами. В этот момент по коридору неслись школьники. Савелий решил ухватиться за дверь, чтобы пропустить их вперед, но выбрал не самое удачное место – проем, где находятся петли. Мальчишки резко оттолкнули дверь в сторону, средний палец на левой руке ребенка… отлетел в сторону!

Вероятно, от болевого шока Савелий даже не сразу понял, что произошло. Только когда заметил, что рука в крови, семиклассник направился в кабинет медсестры, но ее, по его словам, не оказалось на месте, она была в столовой. Пока дожидался, Савелия заметила проходящая мимо уборщица. Она перевязала руку перчаткой и отправилась на поиски медика. Позже медсестра наложила жгут, обработала перекисью водорода и промыла руку водой.

- Скорую сыну вызвали не сразу, - уверяет Оксана Ковальчук. - А оторванную фалангу еще пришлось искать - ее обнаружили под лестницей, на нее даже успели несколько раз наступить.

Что будет с рукой в будущем – пока неизвестно. Завтра врачи снимают Савелию швы. Фото: из личного архива Оксаны Ковальчук

Савелию провели экстренную операцию. Но палец не прижился, и через несколько дней его пришлось ампутировать. Более того, в начале ноября мальчик пережил еще одну операцию. Все это время фаланга не заживала, гноилась, воспалялась, и врачам пришлось ампутировать ее еще дальше. Что будет с рукой в будущем – пока неизвестно. Завтра врачи снимают Савелию швы. Но медики предупредили, если воспалительный процесс не прекратится, будет решаться вопрос об удалении пальца или кисти полностью.

- После пережитого Савелий чувствует себя крайне подавлено, - говорит Оксана Ковальчук. - Он не может заниматься боксом и бегом, как раньше, испытывает боль в руке при касании с предметами, а также комплексует из-за своей неполноценности, постоянно прячет руку. До инцидента он планировал стать курсантом и поступить в военное училище, но сейчас об этих мечтах пока придется забыть.

Мама мальчика собирается прилечь школу к ответственности в суде. Завтра состоится очередное заседание.

- Никакого сочувствия к ситуации я не увидела. Никто даже не извинился, ни школа, ни родители этих мальчишек, по чьей вине произошла травма, - рассказывает Оксана Ковальчук. - Более того, буквально сразу после операции одноклассники продолжили издевки над сыном. Обзывали его «обрубком» и «огрызком». А сегодня, после того как о ситуации рассказали в СМИ, травля усилилась. Его оскорбляют, обижают. Я экстренно забрала ребенка с уроков. Савелий больше не хочет ходить в эту школу. Сейчас мы решаем вопрос о переводе.

ЗВОНОК В КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

Корреспонденты «КП-Иркутск» обратились за комментарием в Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области.

- Ситуация произошла еще в марте 2022 года. Сразу же провели педагогическое расследование. Установили, что это неосторожность. Как только это произошло, все отработали. Ребенок попал в больницу, у нас есть все справки, что помощь была оказана оперативно. Медсестра находилась здесь же, на первом этаже учебного заведения. В течение десяти минут она оказала помощь и в течение десяти минут положила оторванный палец в холодильник в своем кабинете. Тут же была вызвана скорая помощь. Надо учитывать, что от районного центра до Новожилкино – 40 минут езды. Скорая приехала буквально за час, оказала необходимую помощь и увезла в городской стационар. Что касается буллинга. Наоборот, все дети ему сочувствовали и сопереживали. Школа тоже понимает, что ситуация нестандартная. Не было таких фактов, что мальчика кто-то дразнил или обзывал. В июле мама обратилась к нам в администрацию, чтобы мы провели проверку деятельности школы по этому факту. Опять мы все обработали, все документы, полицию привлекли, прокуратура подключилась. Все факты подтвердились. С сентября ребенок приступил к занятиям. Палец заживал плохо, но врачи сразу сказали, что ситуация нестандартная. Мама обратилась за оказанием в помощи дополнительного диагностического медобследования. В том числе решился вопрос с тем, чтобы организовать подвоз мальчика на допобразование. Ребенок не может заниматься боксом, но сейчас с удовольствием ходит в кружок по работе с квадрокоптерами. И тут сегодня возникает такая громкая ситуация. Мы, мягко говоря, удивлены этой ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьнику из Иркутской области ампутировали палец после инцидента в школе (подробнее)

Снова может улыбаться. Мама избитого взрослым мальчика из Улан-Удэ рассказала о состоянии сына после операции ( подробнее )