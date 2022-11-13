Снимали с балкона спасатели: что стало с девочкой, которую заперли в квартире без еды в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история в августе переполошила Иркутск. На балконе четвертого этажа пятиэтажки в иркутском микрорайоне Ново-Ленино соседи заметили ребенка. Малышка кричала с балкона – просила о помощи. Ее услышала семья, окно которой находилось по соседству. Взрослым кроха рассказала, мол, мама вчера ушла, а когда вернется, не знает. Дверь в квартиру была заперта, полицейские на помощь вызвали сотрудников МЧС с выдвижной лестницей. Вызволившему ее незнакомому дяде в форме девчушка выпалила: «Я хочу кушать». Оказалось, что мать заперла 5-летнюю девочку в квартире без еды. С тех пор прошло три месяца. И вот стало известно, какой приговор вынес мировой суд Ленинского района Иркутска по уголовному делу в отношении 29-летней женщины. Она признана виновной в оставлении ребенка в опасности. Об этом сообщают прокуратура и СК по Иркутской области.

Мать заперла 5-летнюю девочку в квартире в Иркутске: что стало с ребенком

Как оказалось, что 5-летняя девочка сутки находилась одна в квартире? Корреспондент "Комсомольской правды" в Иркутске сразу после ЧП побывала на месте и поговорила с соседями.

Выяснилось, что мать-одиночка мама воспитывала девочку без поддержки ее отца и других родственников. Бабушек и дедушек, готовых брать на себя присмотр за ребенком, не было. Она работала. Женщина, конечно, пыталась устроить и личную жизнь - о ее разборках с мужчинами, по словам соседей, все хорошо знали. Происходило это громко, с битьем посуды. Что касается дочки, то малышка была всегда ухожена и причесана, косички заплетены, одета хорошо. Но на детской площадке гуляла одна. Матери было, видимо, некогда. А в тот раз женщина, как она позже призналась, уехала в гости и там провела вечер и ночь. Девочку заперла - на всякий случай.

Та самая пятиэтажка. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Следователями СК установлено, что девочка сутки находилась одна в квартире, - отметили в СК по Иркутской области. - Следствием инициирована процедура лишения женщины родительских прав. Ребенок сейчас находится в социальном учреждении.

Итак, малышка, которую на сутки заперли в квартире одну в Иркутске, сейчас в безопасности. Но в приюте. Если ее мать лишат родительских прав и никто из родных, готовых позаботиться о ребенке, как о своем, не найдется, она будет расти в детском доме.

Сама иркутянка по приговору суда получила наказание в виде обязательных работ на 150 часов.