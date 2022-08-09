Запертую в квартире 5-летнюю девочку спасли полицейские с помощью лестницы МЧС в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

5-летнюю девочку спасли с балкона 4-го этажа в Ленинском районе Иркутска. Полицейские при помощи лестницы МЧС смогли добраться до ребенка. Оказалось, что малышка сутки провела в запертой квартире одна. Она вышла на балкон, где ее и заметили очевидцы. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Девочка рассказала, что очень хочет есть и давно находится одна. Взрослых дома не оказалось. Накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребенка в одиночестве, - поделились подробностями полицейские.

Более того, ранее мать девочки уже попадала в поле зрения полиции. Проверка в отношении женщины уже проводится.

По факту оставления ребенка в опасности прокуратура Ленинского района города Иркутска уже инициировала проверку. Будут установлены обстоятельства произошедшего. Прокуроры также дадут оценку работе органов, отвечающих за профилактику детской безнадзорности.

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