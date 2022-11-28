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Общество28 ноября 2022 4:42

«Помогите, замерзаем!»: под Иркутском спасли четверых сибиряков, чей автомобиль заглох в 25-градусный мороз

Полицейские спасли замерзающих пассажиров заглохшей под Ангарском иномарки
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Полицейские спасли замерзающих пассажиров заглохшей под Ангарском иномарки

Полицейские спасли замерзающих пассажиров заглохшей под Ангарском иномарки

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

"Помогите, замерзаем!" - звонок поступил в одну из дежурных частей полиции Ангарска, когда на улице уже стемнело. Мужчина успел рассказать, что он и его трое друзей сидят в салоне авто. Машина заглохла по пути в Иркутск на Московском тракте, а на улице 25-градусный мороз - необходима помощь. Следом послышались гудки, оборвалась связь. Дозвониться до оказавшихся в ловушке сибиряков не получилось.

- Незамедлительно к предполагаемому месту инцидента была направлена машина дорожно-патрульной службы в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Алексея Демешко и лейтенанта полиции Евгения Наумова. Проехав предполагаемый участок трассы, инспекторы не обнаружили заглохшую «Мазду», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Тогда опытные полицейские предположили, что звонивший мог ошибиться и решили проверить старое направление Московского тракта, где вскоре действительно увидели автомобиль «Мазда Демио».

Иномарка стояла на дороге посреди леса. Вокруг - ни души. В салоне ждали подмоги продрогшие мужчины. Оказалось, что они около трех часов пытались завести автомобиль, но сильно замерзли, а телефоны разрядились.

К счастью, инспекторы ГИБДД подоспели вовремя. Водителю и пассажирам иномарки предложили согреться в патрульном автомобиле. Сломанную «Мазду» офицеры отбуксировали на обочину, после чего остановили автобус, который выполнял рейс Ангарск-Иркутск, чтобы едва не замерзшие ангарчане смогли вернуться в город и купить запчасти. В свою очередь спасенные приятели отблагодарили правоохранителей за помощь.

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