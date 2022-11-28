«Помогите, замерзаем!»: под Иркутском спасли четверых сибиряков, чей автомобиль заглох в 25-градусный мороз

Полицейские спасли замерзающих пассажиров заглохшей под Ангарском иномарки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

"Помогите, замерзаем!" - звонок поступил в одну из дежурных частей полиции Ангарска, когда на улице уже стемнело. Мужчина успел рассказать, что он и его трое друзей сидят в салоне авто. Машина заглохла по пути в Иркутск на Московском тракте, а на улице 25-градусный мороз - необходима помощь. Следом послышались гудки, оборвалась связь. Дозвониться до оказавшихся в ловушке сибиряков не получилось.

- Незамедлительно к предполагаемому месту инцидента была направлена машина дорожно-патрульной службы в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Алексея Демешко и лейтенанта полиции Евгения Наумова. Проехав предполагаемый участок трассы, инспекторы не обнаружили заглохшую «Мазду», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Тогда опытные полицейские предположили, что звонивший мог ошибиться и решили проверить старое направление Московского тракта, где вскоре действительно увидели автомобиль «Мазда Демио».

Иномарка стояла на дороге посреди леса. Вокруг - ни души. В салоне ждали подмоги продрогшие мужчины. Оказалось, что они около трех часов пытались завести автомобиль, но сильно замерзли, а телефоны разрядились.

К счастью, инспекторы ГИБДД подоспели вовремя. Водителю и пассажирам иномарки предложили согреться в патрульном автомобиле. Сломанную «Мазду» офицеры отбуксировали на обочину, после чего остановили автобус, который выполнял рейс Ангарск-Иркутск, чтобы едва не замерзшие ангарчане смогли вернуться в город и купить запчасти. В свою очередь спасенные приятели отблагодарили правоохранителей за помощь.

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