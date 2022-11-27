«Подарила тепло и ласку»: собака сиба-ину усыновила котенка леопарда в зоопарке Иркутска

Леопард Мао стал сводным братом шестерым щенкам. Фото: Иркутская зоогалерея

В Иркутской зоогалерее собака Мира породы сиба-ину вскормила и одарила материнским теплом малыша-леопарда. Эту сенсационную новость в зоопарке держали в секрете с лета, а ко Дню матери решили озвучить. Просто потому что молчать больше не могли, хотелось сообщить о таком необычном симбиозе.

- Леопард приехал к нам летом из одного из зоопарков, озвучивать какого именно не буду, так как ситуация не очень приятная, - рассказала КП-Иркутск координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Они прислали нам «ребенка» не того пола и в крайне неудовлетворительном состоянии. У него врожденные нарушения, о которых нам не сказали. До сих пор мы его лечим и всеми силами создаем комфортные условия. Он постоянно под присмотром ветеринаров.

Подселение к ощенившейся собаке было как раз мерой для поддержания хорошего самочувствия пятнистого малыша. Когда «котенок» прибыл в Иркутск, он уже начинал есть мясо, где-то его докармливали с бутылочки.

- Ему молоко, по сути, не требовалось на тот момент, от собаки ему необходимо было тепло, ласка, грудь в качестве соски, потому что у маленьких кошек довольно долго сохраняется сосательный рефлекс, - делятся в зоопарке. - Главное в этом действии заключалось в возможности к кому-то прижиматься, присасываться.

Так, леопард Мао стал сводным братом шестерым щенкам Миры. Когда пришло время, четверо из них разъехались по новым домам. Тут стоит отметить, что собак сиба-ину владельцы зоогалереи разводят для себя.

- Двух щенков мы сняли с продажи, оставили себе, потому что они с дружились с Мао, - говорит Людмила Ивушкина. – Живут пока втроем. Так им веселее. Маленькие леопарды довольно долго остаются с родителями, братьями, сестрами на первом году жизни. Одному ему было бы плохо.

Пока троица недоступна взглядам посетителей «Дома природа» - именно в этом филиале, но не в экспозиции из-за здоровья леопарда находится необычная «семья». Возможно, к весне они все вместе переедут в зоопарк на Фортуне, где уже живут другие большие кошки – тигрицы, пантера, рысенок, лев со львицей.

Кстати, именно владельцы Иркутской зоогалереи уже удивляли сибиряков необычными дружескими связями между животными. Так, в одном из вольеров на улице Карла Маркса живут лабрадор Эльза, львенок Фортис и две тигрицы. И главный в этом прайде …. лабрадор. Эльза сначала приглядывала за львенком, который после рождения потерял одну заднюю лапу, стала ему и другом и мамой. Прошлой осенью к неразлучной паре подселили двух тигрят – Лаванду и Лиану. Оспаривать главенство собаки они не стали. Лабрадор следит, чтобы игры были мирными, а у ее любимчика львенка никто не забирал лакомые кусочки во время обеда.

Читайте также:

Ушастый козленок и крохотные ежики: собрали 5 милейших историй про животных с детенышами из Иркутска. День матери отпраздновали 27 ноября в зоопарках Иркутска (подробности)