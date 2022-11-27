Ушастый козленок и крохотные ежики: собрали 5 милейших историй про животных с детенышами из Иркутска

Ежики рождаются с колючками, но сначала они мягонькие. Фото: Сибирский зоопарк

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» - это стихотворение Сергея Михалкова помнит каждый с самого детства и каждый с ним соглашается, ведь мама – это тепло ласковых рук, утешение в моменты невзгод, чистейшая нежность и забота. Сегодня иркутяне поздравляют своих мам. А «Комсомолка» решила собрать для вас подборку забавных видео и фотографий из зоопарков города - с мамочками хвостатыми, пушистыми и колючими.

Мамы в животном мире также готовы на все для своих детенышей. Вот, например, крольчиха из Сибирского зоопарка в микрорайоне Солнечный перед появлением своих малышей не свет сделала им гнездо – из своего пуха!

- Не каждая крольчиха - хорошая мама. Эта молодец! Выщипала себя всю! - поделились в Сибирском зоопарке своей радостью. - Зато гнездо теплое!

А вот и другая заботливая мама – лемур Милана. Она стала мамочкой еще весной в апреле, однако, до сих пор активно воспитывает своих двойняшек. Пол малышей долго не могли определить, так как Милана оказалась крайне осторожной и заботливой мамой: постоянно носила их на спине и не подпускали никого.

- Отдает двойняшкам кучу времени, сил и самых вкусных кусочков, - рассказали в зоогалерее.

На время от семьи даже пришлось отселить их отца – лемура Чикки, потому что Милане нужно хорошенько восстановится после первых родов. Сейчас лемурам уже семь месяцев и по размерам они уже почти достигли своих родителей.

Лемур Милана оказалась очень заботливой мамой. Фото: Иркутская зоогалерея

А вот этот козленок только-только знакомится с новым миром. О его рождении в Иркутском зоосаде сообщили на этой неделе. Его мама – коза Милка. И как водится в этом зоопарке, иркутянам доверяют выбор клички для новорожденного. Среди предложенных вариантов уже прозвучали: Милкивэй, Чуня, Йода, Ушастик, Федор и Мартин.

Неделя от роду сегодня и маленьким «колючкам» в Сибирском зоопарке. Ежики, так же как все млекопитающие, кормятся маминым молочком. Кстати, они рождаются сразу с колючками, но первое время они у них мягонькие.

А еще иногда говорят, мама не та, что родила, а та, что воспитала. Это выражение совершенно точно подходит к лабрадору Эльзе в Иркутской зоогалерее. Она стала мамой для львенка Фортиса и двух тигриц. Собака следит, чтобы большие кошки не отбирали у друг друга еду.

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