Лабрадор Эльза стала мамой львенку и двум тигрицам в зоопарке Иркутска

Эльза одновременно любящая мама и строгий воспитатель. Фото: Иркутская зоогалерея

В Иркутской зоогалерее образовался необычный прайд, который состоит из двух тигров, льва и лабрадора. При этом царя зверей с «должности» сместила породистая собака. Дело в том, что Эльза, так зовут главу местных хищников, еще щенком начала приглядывать за львенком Фортисом, который лишился задней лапы при рождении. Все это время «няня» и ее подопечный живут в одном вольере. Несмотря на то, что играют животные как друзья, Эльза безусловно имеет авторитет старшего.

Сначала лабрадор и львенок были друзьями, но собаки растут быстрее кошек. Фото: Иркутская зоогалерея

- Собаки взрослеют гораздо быстрее, чем кошки, даже большие. К полугоду Эльза уже стала настоящим лидером, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» директор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

Так выглядели Эльза и Фортис больше года назад. Фото: Иркутская зоогалерея

Осенью прошлого года в зоосаде произошло пополнение. Из Владивостока в Иркутск переехала сразу пара тигрят. Сестер Лаванду и Лиану подселили к неразлучным Эльзе и Фортису. Сейчас хищники в разы больше уже повзрослевшего лабрадора, однако лидерство «мамы» льва никто не оспаривает.

Любимое развлечение - наблюдать за уборкой вольера. Фото: Иркутская зоогалерея

- Игры тигров и львов включают в себя элементы охоты, и зачастую они перерастают в драку, - продолжает говорить Людмила Ивушкина. – Как только Эльза слышит рык, тут же вмешивается и разгоняет сорванцов по углам. Несмотря на то, что хищникам уже по 1,5 года, они все еще подростки.

Вожаку приходится вмешиваться в игры тигров, чтобы не дошло до драки. Фото: Иркутская зоогалерея

Однако любимчиком у лабрадора все же остается Фортис. Собака внимательно следит за тем, чтобы проказницы Лаванда и Лиана не отбирали чужую порцию мяса и уж тем более не обижали ее «малыша».

Эльза стала приемной мамой Фортису и строгим воспитателем Лиане и Лаванде. Фото: Иркутская зоогалерея

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