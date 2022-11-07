Романтический ужин в 10-градусный мороз: жених сделал предложение любимой посреди улицы в Ангарске

Жених сделал предложение любимой посреди улицы в Ангарске. Фото: личный архив героев публикации

В интернет-пабликах Ангарска популярность быстро набрал ролик с нестандартным предложением руки и сердца. На видео влюбленные, сидя за столиком, выпивают шампанское, а на фоне в это время играет саксофонист. Одним словом – романтика! Затем, внезапно появившийся в кадре парень передает жениху букет цветов, и тот встает перед девушкой на колено. Далее, как положено: на глазах у невесты появляются слезы радости, и под аплодисменты друзей она отвечает «Да». Что же здесь необычного, подумаете вы. А то, что все действо разворачивается посреди улицы. К слову, в начале ноября температура воздуха в Приангарье опускается до -14 градусов. В прочем сюрприз сибиряка даме сердца понравился, как и пользователям сети.

- Я думала такое бывает только в кино.

- Счастья молодым!

- Это же надо было додуматься и воплотить в реале. Жму руку, ты красавчик! – писали в комментариях к публикации растроганные ангарчане.

«Комсомолка» нашла героев ролика. С корреспондентом прославившийся в родном городе романтик поделился, почему вместо ресторана выбрал окрестности местного дворца культуры.

А футляр с колечком находился прямо в букете. Фото: личный архив героев публикации

Переписки переросли в серьезные отношения

- Мы начали общаться почти два года назад, переписывались на сайте знакомств, - вспоминает 28-летняя Анастасия Котоктуева. – Ни он, ни я большой любви не искали, скорее, убивали время. Правда, тем же вечером, он пригласил меня в ресторан.

- Понравилась она мне очень, - продолжает историю 27-летний Вячеслав Атюскин. - Добрая, открытая и очень заботливая в отличии от многих.

Позже мужчине пришлось уехать в другой город на заработки. В течение трех месяцев пара обменивалась сообщениями и звонками, а вернувшись домой ангарчанин предложил жить вместе.

Анастасия и Вячеслав нашли друг друга на сайте знакомств. Фото: личный архив героев публикации

Пора в ЗАГС

- Не так давно начали с Настей задумываться, что пора в ЗАГС, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» Вячеслав. – Предложение хотел сделать запоминающимся, чтобы ее впечатлить. Не спал до утра – придумывал. Что-то увидел в соцсетях, что-то добавил сам.

На подготовку у жениха ушло 2 дня. Посоветовавшись с будущей тещей и шурином, он «украл» у любимой кольцо, пока та была в душе, чтобы узнать размер. Пропажу же списал на игры их питомца-мурлыки и обещал украшение найти.

Пара вместе почти два года. Фото: личный архив героев публикации

- С друзьями распределили обязанности: кто привезет стол и стулья, кто купит цветы, а кто вынесет шампанское. Это было самым сложным, потому что Настя всегда была рядом. Приходилось действовать осторожно, чтобы она ни о чем не догадалась.

Будущую невесту мужчина попросил поехать с ним якобы на встречу к потенциальному покупателю. Пара выставила на продажу гараж. В это время компания приятелей уже поджидала их в назначенном месте.

- У Насти после рабочего дня было плохое настроение, и она не хотела выходить из машины. Пришлось постараться, чтобы ее уговорить. Когда она увидела посреди улицы стол и стулья, то удивилась. Подумала чья-то глупая шутка. Попросил ее сесть, чтобы сфотографироваться. И снова пришлось уговаривать. В этот момент с камерой появился наш друг.

План Вячеслава полностью удался. Любимая до последней минуты не догадывалась о предложении. Как признается сама ангарчанка, о том, что происходит, она поняла лишь после того, как услышала саксофон.

Красивая дата или выездная регистрация

Свадьбу Вячеслав и Анастасия отпразднуют в следующем году. Для регистрации выбрали красивую дату 23.01.23. Однако, если же свободного времени в этот день в местном ЗАГСе не будет, то не беда. В этом случае молодожены организуют выездную регистрацию с живописным видом на водоем. Гостями на пышном торжестве же станут самые близкие родственники и друзья.

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